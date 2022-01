Citroën C3 in offerta con pacchetto ricco

Comprandola a rate, per tutto gennaio 2022, la Citroën C3 You PureTech 83 CV è in offerta a € 13.700 anziché 17.150. Serve un qualsiasi usato da dare dentro come rottamazione. Occorre anzitutto versare un anticipo di € 4.614,5. Dopodiché, ci sono 35 rate mensili di € 99. Salvo approvazione Banca PSA.

Citroën C3: dopo l’ultima rata, decidi cosa fare

Viene fissato subito in concessionaria il Valore futuro di € 8.311. Cosa vuol dire? A fine rateazione, il cliente ha tre possibilità. Primo: può pagare il Valore futuro di € 8.311 e tenere l’auto, magari rifinanziando questo importo. La seconda strada è dare l’auto in permuta per un’altra dello stesso marchio (Citroën), con l’usato che vale quanto prefissato. Terza soluzione: si disfa del veicolo (lo riconsegna alla concessionaria) senza né dare né avere un euro, ma con percorrenza totale di 30.000 km da rispettare. E penale a chi la sfora.

La rata mensile comprende il servizio facoltativo IdealDrive. Ossia 2 anni di garanzia contrattuale più un anno di estensione con limite a 30.000 km. In più, manutenzione ordinaria programmata 36 mesi/30.000 km, importo mensile del servizio € 21. Servizi preziosi comodamente spalmati negli anni.

Unico neo della promo, a nostro giudizio, la mancanza della penale nel portale Internet della Casa francese. Il cliente entra in concessionaria senza avere il quadro completo della situazione: sarà il venditore, sempre preziosissimo, a fornire il dato.

Spese pratica pari a € 350. Importo totale del credito € 9.085,5. Importo totale dovuto € 11.044,09 di cui interessi € 1.459. TAN (fisso) 5,49%, TAEG 7,8%.

Parliamo di un mezzo con queste misure: 400/183/147 cm. Numero posti: 5. Bagagliaio: 300 litri.

C3 Aircross in promo

Analogamente, la Citroën C3 Aircross Feel PureTech parte da un listino di € 21.600. Prezzo promo di € 18.200 valido solo con finanziamento anziché 18.900 in contanti (IVA e messa su strada incluse).

Anticipo 6.361. Importo totale del credito 11.839. Dovuto 14.235,32 di cui interessi 1.889,85. Poi 35 rate mensili da € 119,01 e una rata finale eventuale da 10795,5 (Valore futuro con percorrenza massima 30.000 km). TAN (fisso) 5,49%, TAEG 7,32%. La rata mensile comprende il servizio facoltativo IdealDrive (2 anni di garanzia contrattuale più 1 anno di estensione con limite a 30.000 km e manutenzione ordinaria programmata 36 mesi/30.000 Km, importo mensile del servizio € 22,24).