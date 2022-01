Fiat Tipo a € 16.500 anziché 22.000 

Promo speciale per la Fiat Tipo City Cross 1.0 100 CV: a € 16.500 anziché 22.000. A gennaio 2022, solo in caso di finanziamento e di permuta o rottamazione. Viene ripresa e allarga, rivista, una promo di qualche settimana fa. La valutazione dell’usato prevede fino a € 3.000 in più, rispetto alla quotazione di Quattroruote del mese di gennaio 2022 basata. Su km percorsi e anno di immatricolazione. Attenzione: dipende dallo stato d’uso della vettura stimato a discrezione della concessionaria. Insomma, decide il venditore, come sempre.

Schema rate Fiat Tipo

Anticipo € 0, durata 96 mesi. Prime 12 rate mensili di € 174,57. Poi successive 84 rate mensili di € 246,78. Credito € 17.107,28 (incluso spese istruttoria € 325, bolli € 16, servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici € 66,28).

Il servizio marchiatura è contro i ladri, per rendere immediatamente riconoscibile il mezzo. La Polizza Pneumatici è la garanzia che assicura i pneumatici della vettura assicurata in caso di foratura o danno accidentale. L’assicurazione copre i danni alle gomme: è applicabile agli pneumatici estivi ed invernali. Diritto al soccorso stradale e dépannage.

Promo molto gustosa, specie per via dell’usato che viene super valutato. Non male anche anticipo zero e rateazione lunghissima. Con inizio nel massimo relax, con prime quote addebitate basse. Per poi salire in un secondo momento. Una doppia spinta. Anzitutto, non si tocca all’inizio il conto corrente. Eppoi gli addebiti inziali non sono pesanti.

Ovviamente, questo costa. Interessi € 5.381. Dovuto € 22.848,28 per TAN fisso 6,85% e TAEG 8,55% (causa anticipo zero e finanziamento lungo). Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione dopo valutazione del merito creditizio.

Promo Tipo con supervalutazione usato

Stesso schema per la Tipo 1.0 100 CV Euro 6d final Listino €19.000 (IPT e contributo PFU esclusi), promo € 15.900 oppure € 13.900 solo con finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank. Anticipo € 0, durata 96 mesi, prime 12 rate mensili di € 148,57 più successive 84 rate mensili di € 209,8. Credito € 14.507,28 (incluso spese istruttoria € 325, bolli € 16, servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici € 66,28). Interessi € 4.563,13. Dovuto € 19.430,41 per TAN fisso 6,85% e TAEG 8,82%.

O la Tipo SW 1.0 100 CV Euro 6d final Listino € 20.500 (IPT e contributo PFU esclusi), promo € 17.450 oppure € 15.450 solo con finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank. Anticipo € 0, durata 96 mesi, prime 12 rate mensili di € 164,07 più successive 84 rate mensili di € 231,85. Credito € 16.057,28 (incluso spese istruttoria € 325, bolli € 16, servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici € 66,28). Interessi € 5.050,59. Dovuto € 21.467,87 con TAN fisso 6,85% e TAEG 8,65.