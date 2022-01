Fiat 500 elettrica € 24.399 anziché € 26.550

Il Gruppo Stellantis spinge sulle auto a batteria: a gennaio 2022, la Fiat 500 Elettrica Action parte da un listino di € 26.550 e scende a € 24.399 solo con finanziamento di FCA Bank e Easy Wallbox. Che, come tutti ben sapete, è la stazione domestica per fare il pieno di elettroni.

Fiat 500 elettrica: schema delle rate

Anticipo € 8.200, 36 rate mensili di € 189. Importo del credito 16.765,55 (incluso spese istruttoria 325, servizio marchiatura 200, polizza pneumatici 25,55. Interessi 2.717,45. Dovuto dal consumatore 19.483 per un TAN fisso 5,95% e un TAEG 7,91%.

Valore futuro 12.806,27 per 45.000 km e costo supero 0,05 €/km. Infatti, a fine rateazione, il consumatore ha tre strade. Primo: pagare il Valore futuro e tenere l’auto, magari rifinanziando questo importo. Secondo: dare l’auto in permuta per un’altra dello stesso marchio (Fiat), con l’usato che vale quanto prefissato. Terzo: si disfa del veicolo (lo riconsegna alla concessionaria) senza né dare né avere un euro. In questo terzo caso, percorrenza totale da rispettare. E penale a chi la sfora.

Promo Cinquino elettrico ricca

Attenzione: dentro, c’è la wallbox. E la possibilità dopo 12/24 mesi di uscita dal finanziamento senza alcuna penale a condizione di acquistare un’altra vettura Fiat dalla stessa concessionaria. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione dopo valutazione del merito creditizio.

In alternativa, altre 500

O c’è un’iniziativa sulla 500 Cult 1.0 70 CV Hybrid valida fino al 31/01/22 solo in caso di finanziamento e di permuta o rottamazione. La valutazione dell’usato prevede fino a 3.000 in più, rispetto alla quotazione di Quattroruote del mese di gennaio 2022 basata su i km percorsi e l’anno di immatricolazione, e dipende dallo stato d’uso della vettura stimato a discrezione della concessionaria. Listino €16.250, promo € 13.850 oppure € 11.850 solo con finanziamento.

Ovviamente, come dice la promo, il valore dell’usato lo decide il venditore. Dopodiché, su quel prezzo, ci aggiunge € 3.000.

Anticipo € 0, durata 96 mesi, prime 12 rate mensili di € 128,07 più successive 84 rate mensili di € 180,65. Credito € 12.457,28 (incluso spese istruttoria € 325, servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici € 66,28). Interessi € 3.918,26. Dovuto € 16.735,54 con TAN fisso 6,85% e TAEG 9,12%. Un costo totale del prestito non basso per la lunga rateazione.