Alfa Romeo Stelvio a € 45.000 anziché 53.500

Per tutto il mese di gennaio 2022, promozione Alfa Romeo Stelvio 2.2 Turbo Diesel 160 CV, allestimento Super Business, a € 45.000 anziché 53.500. Anticipo € 15.450, 36 rate mensili di € 349.

Valore futuro pari a € 25.127. A fine rateazione, il cliente ha tre possibilità. Uno: pagare il Valore futuro e tenere l’auto, magari rifinanziando questo importo. Due: dare l’auto in permuta per un’altra dello stesso marchio (Alfa), con l’usato che vale quanto prefissato. Tre: si disfa del veicolo (lo riconsegna alla concessionaria) senza né dare né avere un euro. In questo terzo caso, percorrenza totale da rispettare. E penale a chi la sfora.

Massima trasparenza del portale per la promo: percorrenza totale 90.000 km, costo supero 0,05/km.

Alfa Romeo Stelvio: con Furto e incendio

Pacchetto ricco per il SUV del Biscione. Polizza Furto e incendio di € 2.997,57 calcolata su un cliente residente in Provincia di Bologna. Occhio: bisogna vedere se e quanto l’importo varia secondo la Provincia di residenza. Più numerosi i furti di auto, più altra la polizza, di solito.

Servizio marchiatura € 200. Non solo: anche Polizza Pneumatici Plus 87,49, Maximum Care un anno/120.000 km € 750 (manutenzione facoltativa).

Una serie di servizi notevoli, uniti al maxi sconto.

Credito € 33.927. Interessi € 3.638 e dovuto € 37.700, con TAN 3,99% e TAEG 9,01%: costo del finanziamento dovuto anche ai servizi inseriti nella promo.

Offerta Alfa Giulia per i privati

In alternativa, fino al 31 gennaio 2022, la Giulia 2.2 Turbo Diesel 160 CV, allestimento Super Business. Listino € 48.000, prezzo promo € 40.000 a rate.

Anticipo € 15.751, 36 rate mensili di € 349. Valore futuro € 18.786. Credito € 28.319. Dentro, marchiatura € 200, Furto e incendio € 2.690,87 su Bologna, Polizza Pneumatici Plus 87,49, Maximum Care 1 anno/120.000 km € 750,00 (facoltativo). Interessi € 2.905 con dovuto € 31.359, per TAN fisso 3,99% e TAEG 9,81%. Percorrenza totale 90.000 km, costo supero 0,05/km.

Promo Stelvio business: noleggio-leasing

Solo per le aziende, invece, un noleggio per la Stelvio 2.2 TD 160 CV Super Business AT8 RWD. Canone mensile di 399 euro e un anticipo di 14.500 euro. L’offerta include 36 mesi e 60.000 km.

Un noleggio-leasing perché alla fine la puoi comprare. Il conduttore a scadenza del contratto, avrà diritto di prelazione per l’acquisto del veicolo ai relativi termini e condizioni contrattuali e al prezzo di 33.224 euro.

Servizi: copertura Rca, assistenza stradale, manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura Furto e incendio, riparazione danni, infomobilità I-Care. E utilizzo di una App gratuita per la gestione dei servizi. Tutti gli importi si intendono IVA inclusa. Offerta soggetta a disponibilità dei veicoli, all’approvazione di Leasys.

Una dritta: fatevi dire le penali a vostro carico in caso di sinistri di varia natura.