Attivissimo il Gruppo Stellantis con le promozioni di gennaio 2022. La Fiat Panda Hybrid con supervalutazione dell’usato fino a € 3.000 in più. Solo in caso di finanziamento e di permuta o rottamazione. La stima è rispetto alla quotazione di Quattroruote del mese di gennaio 2022 basata sui km percorsi e sull’anno di immatricolazione. E dipende dallo stato d’uso della vettura stimato a discrezione della concessionaria.

Schema delle rate della Fiat Panda Hybrid: anticipo zero

La Panda 1.0 70 cv Hybrid Euro 6d parte da un listino di €14.750 (IPT e contributo PFU esclusi), promo €12.500 oppure €10.500 solo con finanziamento contributo prezzo di FCA Bank.

Anticipo € 0. Durata 96 mesi. Prime 12 rate mensili di € 114,57. Poi le successive 84 rate mensili di € 161,45. Credito € 11.107,28 (incluso spese istruttoria € 325, bolli € 16, servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici € 66,28). Interessi € 3.493,57. Dovuto € 14.960,85.

Offerta interessantissima. Ma come sempre bisogna fare i conti coi costi del finanziamento: TAN fisso 6,85% e TAEG 9,38% Proposta FCA Bank soggetta ad approvazione.

Promo alternativa per la Panda

Schema analogo per la Panda Wild 4×4 0.9 Twin Air 85 CV Benzina Euro 6d. Solo in caso di finanziamento e di permuta o rottamazione. La valutazione dell’usato prevede fino a 3.000 in più, rispetto alla quotazione di Quattroruote del mese di gennaio 2022 basata su i km percorsi e l’anno di immatricolazione, e dipende dallo stato d’uso della vettura stimato a discrezione della concessionaria.

Listino €18.450 (IPT e contributo PFU esclusi), promo €15.900 oppure €13.900 solo con finanziamento. Anche in questo caso, entrata soft e rate a crescere nel tempo. Anticipo € 0. Durata 96 mesi, prime 12 rate mensili di € 148,57 + successive 84 rate mensili di € 209,80. Importo Totale del Credito € 14.507,28. Interessi € 4.563,13. Dovuto € 19.430,41 con TAN fisso 6,85% e TAEG 8,82%

O la Panda 1.2 69 CV EasyPower GPL solo in caso di finanziamento e di permuta o rottamazione. La valutazione dell’usato prevede fino a 3.000€ in più, rispetto alla quotazione di Quattroruote del mese di gennaio 2022 basata su i km percorsi e l’anno di immatricolazione, e dipende dallo stato d’uso della vettura stimato a discrezione della concessionaria. Listino €15.500, promo € 13.040 oppure € 11.040 solo con finanziamento.

Sempre Anticipo € 0, durata 96 mesi, prime 12 rate mensili di € 119,97 + successive 84 rate mensili di € 169,13 (incl. spese incasso SEPA €3,5/rata). Importo Totale del Credito € 11.647,28. Interessi € 3.663,53. Dovuto € 15.670,81 con TAN fisso 6,85% e TAEG 9,27%.