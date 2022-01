Promozione Jeep Renegade a € 34.180 anziché 39.749 

Mentre Fiat e Alfa Romeo sono momentaneamente ferme al palo con le promozioni di gennaio 2022, la Jeep Renegade Limited 1.3 4xe Plug-in Hybrid è in offerta a € 34.180 anziché 39.749 per tutto il mese. Prezzo comprensivo di Easy Wallbox.

Anticipo €1.500, durata 49 mesi, prima rata a 30 giorni, poi 48 rate mensili di € 399. Valore futuro pari a € 21.369,73. A fine rateazione, il cliente ha tre possibilità. Uno: pagare il Valore futuro e tenere l’auto, magari rifinanziando questo importo. Due: dare l’auto in permuta per un’altra dello stesso marchio (Jeep), con l’usato che vale quanto prefissato. Tre: si disfa del veicolo (lo riconsegna alla concessionaria) senza né dare né avere un euro. In questo terzo caso, percorrenza totale da rispettare. E penale a chi la sfora.

Credito € 33.586,86. Dentro la rata, € 250 di un anno di ricariche pubbliche Free2Move (facoltativo), servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici Plus 115,86, Spese istruttoria € 325. Interessi € 6.766,87. Dovuto € 40.533,55 . TAN fisso 5,99% e TAEG 7,03%.

Portale Internet di Jeep molto trasparente e chiaro: 60.000 km di percorrenza, costo supero 0,1/km per ogni km in più. Qualora il cliente dia indietro il mezzo a fine rateazione.

Il consumatore potrà scegliere di sostituire anticipatamente il veicolo secondo le seguenti tempistiche: al 13°, 25°o 37° mese. Pertanto, una promo ricchissima.

Iniziativa valida fino al 31.01.2022 su un lotto limitato di vetture in pronta consegna con il contributo Jeep e delle concessionarie aderenti.

Jeep Renegade a noleggio-leasing

Oppure a € 649 al mese a noleggio la Renegade 1.3 T4 PHEV 190 CV Limited 4xe Auto. L’offerta include: 48 mesi e 60.000 km. Il conduttore a scadenza del contratto, avrà diritto di prelazione per l’acquisto del veicolo ai relativi termini e condizioni contrattuali e al prezzo di 21.300 con IVA inclusa. Una sorta di noleggio-leasing.

Servizi: copertura Rca con penale risarcitoria, assistenza stradale, servizio di infomobilità I-Care; utilizzo gratuito di Leasys UMOVE, App per la gestione del contratto di noleggio e dei servizi legati alla mobilità; opportunità di restituire l’auto, esclusivamente dal 18° al 20° mese di noleggio (questi mesi saranno individuati non tenendo conto dei giorni di determinazione del pro-rata), senza penalità.

In alternativa, la Renegade 1.0 T3 120 CV MT Limited. Prezzo € 27.050 (IPT e contributo PFU escl.). A € 22.900 oppure € 21.900. Anticipo € 6.903,37, con lo schema della prima promo: 48 rate mensili di € 179. Valore futuro € 10.439,47. Credito € 15.653,49 (inclusi servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici Plus 115,86). Interessi € 3.209,98. Dovuto € 19.043,29. TAN fisso 5,99%. TAEG 8,02%. Chilometraggio totale 60.000, costo supero 0,1/km.