Jeep Renegade disponibile a noleggio a 249 euro al mese con tutto incluso

Attraverso la promozione Noleggio Chiaro proposta da Leasys, è possibile noleggiare per 36 mesi il Jeep Renegade in versione Longitude e motore T3 da 120 CV pagando mensilmente 249 euro. In particolare, la promozione include una percorrenza massima pari a 60.000 km, prevede un anticipo di 8900 euro e il diritto di prelazione per l’acquisto del veicolo una volta scaduto il contratto pagando 19.288 euro.

Il canone mensile include una serie di servizi per guidare con tranquillità il SUV della casa automobilistica americana. In particolare, sono disponibili copertura RCA con penale risarcitoria, assistenza stradale, servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura incendio e furto con penale risarcitoria, servizio riparazione danni con penale risarcitoria e servizio di infomobilità I-Care che consente di utilizzare gratuitamente l’app UMove per gestire il noleggio con Leasys.

Jeep Renegade: scopriamo tutti i dettagli sull’offerta Noleggio Chiaro di Leasys

Il Jeep Renegade Longitude oggetto della promozione viene fornito con il motore turbo benzina T3 a tre cilindri in linea da 1 litro con potenza di 120 CV a 5750 g/min e 190 Nm di coppia massima a 1750 g/min. È abbinato alla trazione anteriore e a un cambio manuale a 6 rapporti.

Jeep afferma che il Renegade impiega 11,2 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 185 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo misto è pari a 5,6 l/100 km mentre le emissioni CO2 sono di 128 g/km.

Tutte le caratteristiche offerte di serie dall’allestimento Longitude

L’allestimento Longitude propone di serie impianto audio con sei altoparlanti, climatizzatore manuale, cruise control, Intelligent Speed Assist, limitatore di velocità, porte USB, servosterzo elettrico, sistema di assistenza alla partenza in salita, sensori di parcheggio posteriori, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, cerchi in lega da 16”, fari fendinebbia, griglia frontale nera, monitoraggio della pressione degli pneumatici, specchietti retrovisori esterni con regolazione elettrica, funzione sbrinamento e calotte in tinta con la carrozzeria e tergilunotto.

Non mancano freno di stazionamento elettrico, illuminazione ambientale a LED, quadro strumenti con display da 3.5 pollici, sedile guidatore regolabile in sei posizioni e in altezza, sedile passeggero anteriore regolabile in quattro posizioni, sedili in tessuto nero, volante regolabile in altezza e profondità e con comandi integrati, panca posteriore reclinabile 60/40, ABS, vari airbag, riconoscimento dei cartelli stradali, Lane Departure Warning, controllo elettronico della stabilità e della trazione, Radio DAB, sistema di infotainment Uconnect con display touch da 5 pollici, servizi Live e connettività Bluetooth.