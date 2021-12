Fiat Panda Van a 178 euro al mese per i professionisti

Fiat ha pensato anche ai professionisti con un’offerta molto interessante che riguarda la Fiat Panda Van in versione Pop e con motore mild hybrid. In particolare, è possibile sfruttare l’offerta FCA Bank per acquistare la vettura al prezzo promozionale di 10.400 euro (esclusi IVA, messa su strada, IPT e contributo PFU).

In particolare, l’offerta prevede anticipo zero, una durata contrattuale pari a 60 mesi, 59 canoni mensili di 178 euro e rata finale (riscatto) da 1648,66 euro. La rata mensile include il servizio marchiatura di 200 euro e la Polizza Pneumatici Plus pari a 141,87 euro. Le spese d’istruttoria sono di 325 euro + bolli di 16 euro, il TAN è fisso al 3,80%, il tasso leasing al 3,87% mentre le spese di incasso sono di 3,50 euro per ogni canone e quelle di rendiconto cartaceo di 3 euro all’anno.

Fiat Panda Van: FCA Bank ha pensato a un’offerta per i possessori di Partita IVA

È prevista una percorrenza massima annuale pari a 20.000 km e, in caso di superamento, bisognerà pagare 0,05€ per ogni chilometro in più percorso. L’offerta, valida fino al 31 dicembre 2021, è usufruibile solo dai possessori di partita IVA e in caso di permuta o rottamazione dell’usato.

Sotto il cofano della Fiat Panda Van si nasconde il motore benzina Firefly a tre cilindri in linea da 1 litro con tecnologia mild hybrid capace di sviluppare 70 CV di potenza a 6000 g/min e 92 Nm di coppia massima a 3500 g/min. È abbinato alla trazione anteriore e a un cambio manuale a 6 marce.

Fiat sostiene che l’utilitaria a due posti emette 89 g/km di CO2 e consuma mediamente nel ciclo misto 3,9 litri/100 km. Per quanto riguarda le prestazioni, abbiamo una velocità massima di 164 km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h in 13,9 secondi.

Tutte le caratteristiche offerte di serie dall’allestimento Pop

La dotazione di serie dell’allestimento Pop prevede climatizzatore manuale con filtro antipolline, servosterzo Dualdrive, alzacristalli elettrici anteriori, copperuota da 14”, correttore assetto fari, kit riparazione pneumatici Fix & Go, paraurti verniciati, monitoraggio della pressione degli pneumatici, tergilunotto e specchietti retrovisori esterni regolabili manualmente con calotte nere.

Troviamo poi interni standard, presa da 12V, volante regolabile, sensore temperatura esterna, ABS, airbag guidatore + passeggero, sistema antifurto, poggiatesta anteriori, chiusura centralizzata, cintura di sicurezza con pretensionatori, sistema Start & Stop, controllo elettronico della stabilità e della trazione e sistema di assistenza alla frenata e alla partenza in salita.