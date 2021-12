Peugeot e-208 a 199 euro al mese con un anno di ricariche

Fino al 31 dicembre 2021 è possibile sfruttare il finanziamento Easy I-Move per acquistare in promozione a 30.050 euro anziché 31.550 euro (prezzo di listino di 35.650 euro) la nuova Peugeot e-208 100% elettrica in allestimento Active Pack.

In particolare, l’offerta promozionale esclude IPT, kit sicurezza, contributo PFU e bollo, ma include Iva e messa su strada. In aggiunta, sono inclusi nel prezzo 12 mesi di ricarica pubbliche illimitate sul veicolo acquistato e nel rispetto delle condizioni d’uso. L’utilizzo improprio superiore alla media di ricarica pubblica (circa 160 kWh al mese) potrà comportare la sospensione del servizio per accertamenti sull’utilizzo univoco dello stesso.

Peugeot e-208: scopriamo tutti i dettagli sul finanziamento Easy I-Move

La promo prevede un anticipo di 12.379 euro, prima rata di 45,05 euro (pari all’imposta sostitutiva sul contratto), successive 10 rate pari a zero euro, altre 24 da 199 euro e rata finale da 16.278,50 euro (valore futuro garantito).

Le spese di incasso mensili sono di 3,50 euro, l’importo totale di credito di 17.671 euro e le spese di gestione della pratica pari a 350 euro mentre l’importo totale dovuto è di 21.099,55 euro. Gli interessi sono di 2946,35 euro, il TAN dell’intero periodo è fisso al 5,5%, quello del periodo di differimento è fisso allo 0% mentre quello del secondo periodo è fisso all’8,26%. Il TAEG è del 6,66%. L’offerta è valida presso le concessionarie Peugeot aderenti all’iniziativa.

Sotto il cofano della nuova Peugeot e-208 Active Pack si nasconde un motore elettrico da 136 CV (100 kW) di potenza e 260 Nm di coppia massima, abbinato alla trazione anteriore. La casa automobilistica francese afferma che la vettura impiega 8,1 secondi per passare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 150 km/h.

Il gruppo propulsore elettrico è costituito anche da una batteria da 50 kWh che garantisce fino a 350 km di autonomia con una singola ricarica nel ciclo WLTP. Usando un caricatore rapido da 100 kW, la batteria riesce a ricaricarsi in soli 30 minuti.

Ecco tutta la dotazione di serie offerta dall’allestimento Active Pack

L’allestimento Active Pack propone di serie tre porte USB (una anteriore e due posteriori), climatizzatore automatico monozona, regolatore/limitatore di velocità con soglie programmabili, sensori di parcheggio posteriori, servosterzo elettrico, accensione automatica dei fari, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori sequenziali con funzione antipizzicamento, fari anteriori ad artiglio con DRL a LED, cerchi in lega Elborn da 16”, correttore assetto fari, monitoraggio della pressione degli pneumatici, kit di riparazione pneumatici, maniglie delle portiere esterne in tinta con la carrozzeria e interne con cromatura, griglia anteriore con dettagli in tinta con la carrozzeria, modanature dei passaruota in nero lucido, specchietti retrovisori esterni riscaldabili, regolabili e ripiegabili elettricamente e con indicatori di direzione integrati e calotte in nero lucido, tergicristallo automatico, tergilunotto, spoiler posteriore, caricatore di bordo monofase da 7,4 kW, selettore modalità di guida (Normale, Eco e Sport), indicatore temperatura esterna e interni in tessuto.

Presenti inoltre Peugeot i-Cockpit, plancia con inserto cromato, bocchette dell’aria con cornici cromate, doppio portabicchiere, quadro strumenti con display a colori da 3.5 pollici, sedile conducente regolabile in altezza, panca posteriore frazionabile 2/3 – 1/3, volante in pelle con comandi integrati e regolazione in altezza e profondità, sistema ISOFIX per i sedili posteriori, poggiatesta posteriori, Active Safety Brake, chiusura centralizzata con telecomando, Driver Attention Alert, riconoscimento esteso dei segnali stradali, Lane Keeping Assist, Speed Limit Detection, cinture di sicurezza con pretensionatori, sistema Keyless Start, cavo di ricarica domestica Tipo 2 per presa schuko, cavo di ricarica T2 modo 3 trifase da 22 kW con custodia dedicata, ABS + AFU, vari airbag, controllo elettronico della stabilità e della trazione, sistema di assistenza alla partenza in salita, freno di stazionamento elettrico, bracciolo centrale/anteriore, connettività Bluetooth, impianto audio con sei altoparlanti, supporto Apple CarPlay e Android Auto, radio DAB e display touch centrale da 7 pollici.