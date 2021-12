Peugeot Rifter a 139 euro al mese con prima rata dopo un anno

Peugeot propone in offerta fino al 31 dicembre 2021 anche il Peugeot Rifter in versione Active Standard e con motore diesel da 100 CV al prezzo promozionale di 20.900 euro anziché 21.900 euro (prezzo di listino di 23.700 euro) attraverso il finanziamento Easy I-Move.

In particolare, la promo esclude IPT, kit sicurezza, contributo PFU e bollo, ma include Iva e messa su strada. Il finanziamento prevede una durata contrattuale di 36 mesi e la possibilità di percorrere fino a 45.000 km.

Peugeot Rifter: tutti i dettagli sul finanziamento Easy I-Move

L’offerta promozionale prevede un anticipo di 9907 euro, prima rata di 28,36 euro (pari all’imposta sostitutiva sul contratto), successive 10 da zero euro, altre 24 da 139 euro e rata finale di 10.913,74 euro (valore futuro garantito).

Le spese di incasso mensili sono di 3,50 euro, l’importo totale del credito di 10.993 euro e le spese di gestione della pratica pari a 350 euro mentre l’importo totale dovuto è di 13.522,10 euro di cui interessi 2063,16 euro. Il TAN dell’intero periodo è fisso al 5,99%, quello del periodo di differimento è fisso allo 0% mentre quello del secondo periodo è fisso all’8,94%. Il TAEG è del 7,72%.

L’offerta è valida per le vetture disponibili in stock presso le concessionarie Peugeot aderenti all’iniziativa. La rata mensile include il servizio facoltativo Efficiency con due anni di garanzia contrattuale più un anno di estensione con limite a 45.000 km e manutenzione ordinaria programmata a 36 mesi/45.000 km pagando mensilmente 30,24 euro.

Sotto il cofano del Peugeot Rifter Active Standard è presente il motore diesel BlueHDi a quattro cilindri linea da 1.5 litri con potenza di 100 CV a 3750 g/min e 250 Nm di coppia massima a 1750 g/min, abbinato alla trazione anteriore e a un cambio manuale a 6 rapporti.

Peugeot afferma che il multispazio impiega 12,3 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 172 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo misto è pari a 4,2 litri/100 km mentre le emissioni di CO2 sono di 110 g/km.

Scopriamo tutte le caratteristiche proposte di serie dall’allestimento Active Standard

L’allestimento Active Standard propone di serie climatizzatore manuale, servosterzo, display touch monocromatico da 5 pollici, cerchi in alluminio da 16”, correttore assetto fari, kit gonfiaggio pneumatici, paraurti e protezioni laterali e del passaruota nere, portellone posteriore con spoiler, tergilunotto, lunotto termico fisso, specchietti esterni regolabili elettricamente, tergicristalli manuali con sistema Magic Wash Premium, alzacristalli elettrici anteriori, interni in tessuto Curitiba, copribagagli rigido posteriore, sedile conducente regolabile in altezza e nell’inclinazione dello schienale e sedile passeggero anteriore singolo con regolazione dell’inclinazione dello schienale.

Presenti inoltre panca posteriore frazionabile 2/3 – 1/3 a scomparsa, vari vani portaoggetti e volante regolabile, vari airbag, poggiatesta regolabili in altezza, chiusura centralizzata, rilevamento stanchezza del conducente, cintura di sicurezza con pretensionatori, porta laterale destra scorrevole, ABS + AFU, controllo elettronico della stabilità e della trazione, sistema di assistenza alla partenza in salita, vari airbag, regolatore/limitatore di velocità, monitoraggio della pressione degli pneumatici, Intelligent Speed Assist, Active Safety Brake e Active Lane Departure Warning.