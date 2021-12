Citroën C3 YOU!: ecco tutti i vantaggi della versione venduta online

La serie speciale Citroën C3 YOU! sa conquistare per la sua unicità, praticità e serenità che offre al volante. Con tutte le caratteristiche di berlina versatile, la C3 YOU! si rivolge a un target molto ampio di clienti che spazia dai più giovani ai conducenti più esperti, dai single alle famiglie, tutti accomunati dall’esigenza di una vettura che rifletta la loro personalità, che sia pratica e facile da usare, dotata di tutte le caratteristiche richieste in termini di comfort, sicurezza e funzionalità.

A dicembre, la serie speciale è in vendita online con condizioni molto vantaggiose nella configurazione con motore benzina PureTech da 83 CV, nella colorazione Rosso Elixir, tessuto Mica Grey, sensori posteriori e predisposizione al ruotino di scorta.

Citroën C3 YOU!: a dicembre è disponibile in promozione la versione online della vettura

Il finanziamento Simplydrive prevede un anticipo di 4800 euro e 36 rate mensili da 99 euro, oltre alla rata finale di 8569 euro (Valore Futuro Garantito per una percorrenza massima di 30.000 km). Il TAN è pari al 5,49% mentre il TEG al 7,66%.

Acquistandola online in questa precisa configurazione, la Citroën C3 YOU! viene consegnata entro 30 giorni e inoltre sono incluse un anno di polizza furto e incendio e un anno di estensione garanzia. La vendita online offre inoltre altri vantaggi tra cui la comodità di accesso al processo di acquisto in ogni momento, anche dalla propria poltrona di casa, oltre a trasparenza e velocità.

Un processo che si può gestire direttamente da PC, smartphone o tablet, fino alla consegna presso la concessionaria selezionata. Se il cliente, dopo il pagamento dell’anticipo, decidesse di cambiare idea, un ulteriore vantaggio dell’acquisto online è dato dalla possibilità di annullare l’operazione senza perdere nulla. Inoltre, il cliente ha anche la possibilità di restituire l’auto entro 14 giorni nel caso in cui alla consegna non dovesse essere soddisfatto.

La versione disponibile in vendita online si contraddistingue per il colore Rosso Elixir della carrozzeria. Sotto il cofano è presente il motore benzina PureTech 83 da 1.2 litri, efficiente e prestazionale di ultima generazione, abbinato a un cambio manuale a 5 rapporti. Il nuovo frontale dalla personalità decisa prevede luci diurne a LED, profili dei passaruota e sottoscocca in nero opaco e copricerchi Arrow da 15” che le conferiscono maggiore personalità ed espressività.

Tutta la dotazione proposta di serie

La C3 YOU! viene fornita con proiettori fendinebbia dotati di profili bianchi, abbinati alle calotte degli specchietti retrovisori esterni che sono riscaldabili e regolabili elettricamente, oltre alla finitura del montante posteriore anch’essa bianca. La vettura si differenzia dal modello standard per il logo specifico YOU! posizionato sotto gli specchietti retrovisori.

All’interno troviamo un ambiente molto spazioso, accogliente e dal design lineare, con interni in tessuto Mica Grey – Armony Grey. La vettura beneficia di un’abitabilità di riferimento nel segmento, di numerosi e pratici vani portaoggetti e un ampio volume del bagagliaio.

Di serie troviamo la funzione di assistenza alla partenza in salita, gli alzacristalli elettrici anteriori, l’avviso di superamento involontario della linea di carreggiata, il regolatore e limitatore di velocità, il riconoscimento dei limiti di velocità, il sistema Coffee Break Alert, la chiusura centralizzata con telecomando, il sedile conducente regolabile in altezza e il volante regolabile in altezza e profondità.

La Citroën C3 YOU! propone di serie anche il sistema Radio digitale MP3 DAB con comandi al volante, quattro altoparlanti, connettività Bluetooth e porta USB, oltre alla climatizzazione per rendere ancora più gradevole la vita bordo. La versione in vendita online include anche gli equipaggiamenti opzionali predisposizione al ruotino di scorta e i sensori di parcheggio posteriori.