Citroën C1 a € 10.250 anziché 13.700

Arrivano dalla Francia promozioni gustose per dicembre 2021: la Citroën C1 Feel 72 CV 5 porte a € 10.250 anziché 13.700. Solo con finanziamento della Casa del Gruppo Stellantis. Anticipo € 4.087. Poi 35 rate mensili da € 79. Importo totale dovuto € 7.652,78, di cui interessi € 997,5. TAN (fisso) 5,49%, TAEG 8,8%. Salvo approvazione Banca PSA. Si badi però che la piccola francese non avrà sostituti.

Citroën C1 con pacchetto ricco

La rata mensile comprende il servizio facoltativo EssentialDrive. Sono 2 anni di garanzia contrattuale più un anno di estensione con limite a 30.000 km. Poi c’è la manutenzione ordinaria programmata 36 mesi/30.000 km. Per un importo mensile del servizio € 8,33.

Alla fine, l’eventuale maxi rata una di € 5.627,5, denominata Valore futuro garantito. Significa che dopo 3 anni di rate, il cliente ha davanti a sé 3 scelte. Uno: paga € 5.627,5 e tiene l’auto. Due: la dà in permuta (valore € 5.627,5) per un’altra Citroën. Tre: la restituisce alla concessionaria senza né avere né dare un euro.

La percorrenza totale massima è di 30.000 km. Ottima promo, peccato solo che il portale Internet della Casa non dica quale sia la penale per chi dà indietro l’auto, sforando la percorrenza. Il cliente si vede costretto a chiedere al venditore.

Citroën C3 a noleggio lungo termine

Fra le numerose altre soluzioni proposte dal Costruttore transalpino, la Citroën C3 Feel Pack PureTech 83 Neopatentati a noleggio lungo termine: 36 mesi e 45.000 km. Tutti i prezzi sono con IVA.

Anticipo € 4.625. Poi 35 canoni mensili da € 199. Guidi l’auto, non ne se proprietario e mai lo diverrai: alla fine, restituisci il mezzo. Una bella formula, comoda, visto il pacchetto di servizi incluso.

L’offerta comprende manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale H24, vettura sostitutiva in caso di guasto, Rc auto, Antifurto con polizza Incendio e Furto, tassa di proprietà regionale (bollo auto).

Offerta calcolata sulla provincia di Milano e soggetta a limitazioni territoriali che saranno dettagliate presso la rete Citroën, accessibile anche con permuta, valida per contratti stipulati entro il 31/12/2021. Salvo approvazione di PSA Renting Italia.

Occhio: il canone è per Milano. Per altre città, potrebbe variare. Magari essere meno costoso in città dove incidenti, furti d’auto e frodi assicurative sono inferiori. Ed essere più pesante dove invece i sinistri sono più frequenti. La Casa può stabilire limitazioni territoriali: quali? Il sito non lo specifica. Si può presumere magari che è libera di concedere il noleggio o no. Secondo una propria politica.