Peugeot 508 diesel a 299 euro al mese con prima rata dopo un anno

Entro il 31 dicembre 2021 è possibile sfruttare il finanziamento Easy I-Move per acquistare la Peugeot 508 in allestimento Allure Pack e con motore diesel da 130 CV al prezzo promozionale di 34.900 euro anziché 35.900 euro (prezzo di listino di 40.200 euro con Iva e messa su strada incluse).

In particolare, l’offerta prevede un anticipo di 13.086 euro, prima rata di 53,41 euro che corrisponde all’imposta sostitutiva sul contratto, successive 10 rate da 0 euro, altre 24 da 299 e rata finale da 19.118,26 euro (valore futuro garantito).

Peugeot 508: ecco tutti i dettagli sul finanziamento Easy I-Move

Le spese di incasso mensili sono di 3,50 euro, l’importo totale del credito è pari a 21.014 euro, le spese di gestione della pratica di 350 euro, l’importo totale dovuto di 25.303,67 euro mentre gli interessi pari a 3799,17 euro. Il TAN dell’intero periodo è fisso al 5,99%, quello del periodo di differimento è fisso allo 0% mentre quello del secondo periodo è fisso al 9,04%. Il TAEG è invece del 7,04%.

L’offerta è valida sulle vetture disponibili in stock presso le concessionarie Peugeot aderenti all’iniziativa. La rata mensile comprende il servizio facoltativo Efficiency con due anni di garanzia contrattuale più un anno di estensione con limite a 45.000 km e manutenzione ordinaria programmata a 36 mesi/45.000 km al costo mensile di 41,76 euro.

Come anticipato ad inizio articolo, l’offerta riguarda la Peugeot 508 Allure Pack con sotto il cofano il motore diesel BlueHDi a quattro cilindri in linea da 1.5 litri con potenza di 130 CV a 3750 g/min e 300 Nm di coppia massima a 1750 g/min. Tale propulsore è abbinato a un cambio automatico a 8 marce e alla trazione anteriore.

Secondo quanto affermato dalla casa automobilistica francese, la 508 impiega 10 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 208 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo misto è pari a 3,6 litri/100 km mentre le emissioni di CO2 sono di 96 g/km.

Scopriamo tutte le caratteristiche offerte dall’allestimento Allure Pack

L’allestimento Allure Pack propone di serie sensori di parcheggio anteriori e posteriori, servosterzo elettrico, cerchi in lega Merion da 17”, fari anteriori alogeni, DRL a LED, fanali posteriori a LED, climatizzatore automatico bizona con bocchette dell’aria posteriori, cruise control con limitatore di velocità, interni in tessuto/TEP, palette al volante, presa da 12V, volante in pelle Pieno Fiore con regolazione in altezza e profondità, Peugeot i-Cockpit con display head-up da 12.3”, sedile posteriore frazionabile 2/3 – 1/3, kit riparazione pneumatici, bracciolo centrale/anteriore e posteriore, indicatore temperatura esterna, sedili anteriori regolabili in altezza, vetri posteriori e lunotto oscurati, High Beam Assist e calotte degli specchietti retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria.

Non mancano accensione automatica delle luci di emergenza in caso di forte decelerazione, supporto Apple CarPlay e Android Auto, funzione Mirrorscreen, radio DAB, Active Safety Brake, Active Lane Departure Warning, poggiatesta posteriori, monitoraggio dell’angolo cieco, chiusura centralizzata, controllo elettronico della stabilità e della trazione, display touch da 10 pollici per sistema di infotainment, specchietto retrovisore interno elettrocromico, parabrezza a isolamento acustico, connettività Bluetooth, sistema ISOFIX per i sedili posteriori, cinture di sicurezza con pretensionatori, sistema Keyless, Lane Position Assist, ABS, vari airbag, sistema di assistenza alla partenza in salita, freno di stazionamento elettrico, rilevamento dei limiti di velocità, riconoscimento esteso dei cartelli stradali, poggiatesta posteriori, Drive Assist Plus Pack e specchietti retrovisori esterni con funzione riscaldamento e regolazione elettrica.