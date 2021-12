Nuova Opel Astra GS Line a 299 euro al mese con RCA e manutenzione incluse

La nuova Opel Astra è protagonista di un’interessante promozione tramite finanziamento Scelta Opel valida fino al 31 dicembre 2021. In particolare, la promo dà la possibilità di acquistare la versione GS Line con motore diesel da 130 CV al prezzo scontato di 29.800 euro anziché 30.800 euro con anticipo di 7600 euro, 35 rate mensili da 299 euro e rata finale da 16.357,49 euro (valore futuro garantito).

È prevista una percorrenza massima di 30.000 km e una durata contrattuale di 36 mesi, con prima rata dopo un mese. L’importo totale del credito è di 23.275 euro con inclusi spese istruttoria di 350 euro e i costi di servizi facoltativi pari a 725 euro. Gli interessi sono di 3547,49 euro, l’imposta di bollo di 16 euro, le spese di gestione pagamenti pari a 3,50 euro, quelle di bollo su invio comunicazione periodica di 2 euro e l’importo totale dovuto è di 26.970,49 euro.

Nuova Opel Astra GS Line: scopriamo il finanziamento Scelta Opel valido fino al 31 dicembre

Il TAN è del 5,95% mentre il TAEG del 7,07%. L’offerta include il servizio facoltativo FlexCare Silver per tre anni/30.000 km con estensione garanzia, assistenza stradale e manutenzione ordinaria. L’offerta è valida presso le concessionarie Opel aderenti all’iniziativa e salvo approvazione Opel Financial Service.

La nuova Opel Astra GS Line oggetto della promozione viene fornita con il motore diesel BlueHDi 130 a quattro cilindri in linea da 1.5 litri capace di sviluppare 130 CV di potenza e 300 Nm di coppia massima ed è abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti e alla trazione anteriore.

La casa automobilistica tedesca afferma che la vettura impiega 10,6 secondi per passare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 209 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo misto è pari a 4,4 litri/100 km mentre le emissioni di CO2 sono di 115 g/km.

Ecco tutta la dotazione di serie prevista dall’allestimento GS Line

L’allestimento GS Line propone di serie modanature nere, tetto nero, cerchi in lega Kaddett da 17” con pneumatici 225/45 R17, Black Bumper Black con Opel Vizor, logo e paraurti anteriore e posteriore neri, volante riscaldabili in pelle premium, cielo nero, sedile guidatore regolabile manualmente a 10 vie con supporto lombare regolabile elettricamente a quattro vie e certificazione AGR, sedile passeggero regolabile manualmente a sei vie con supporto lombare regolabile elettricamente a quattro vie, sedili anteriori riscaldabili, display principale touch a colori da 10 pollici, quadro strumenti digitale da 10 pollici, radio DAB, impianto audio con sei altoparlanti, sistema di chiamata d’emergenza eCall, hotspot Wi-Fi, proiezione smartphone wireless e porta USB anteriore.

Troviamo poi retrovisori esterni riscaldabili, richiudibili e regolabili elettricamente con reverse mode, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, retrocamera a 360°, vari airbag, ABS, sistema ESP, cinture di sicurezza anteriori e posteriori con pretensionatori, sistema ISOFIX per i sedili posteriori, kit riparazione pneumatici, frenata d’emergenza, cruise control, assistenza al mantenimento della corsia, riconoscimento dei cartelli stradali, limitatore di velocità, rilevatore di stanchezza, Intelligent Speed Adaptation, fendinebbia, fari Eco LED, sensori pioggia e luce automatica, fanali posteriori a LED, maniglie in tinta con la carrozzeria, sistema Keyless Start, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, freno di stazionamento elettrico, sistema di assistenza alla partenza in salita e climatizzatore monozona con filtro antipolline.