Alfa Romeo Stelvio per i professionisti: leasing o noleggio

Il bivio del popolo della partita IVA e delle aziende che non compra l’auto: la prendo il leasing o a noleggio lungo termine? Così, l’Alfa Romeo Stelvio fornisce la doppia opzione a dicembre 2021. Cominciamo dalla prima. La 2.2 Turbo Diesel 190 CV, allestimento Business Q4 listino € 58.700, prezzo promo € 47.664,40. Anticipo € 19.494 per il leasing, 47 canoni mensili di € 299. A questo punto, si guida l’auto senza essere proprietari.

Il canone è ricco. Include Servizio Marchiatura € 200, Polizza Pneumatici Plus €113,5, Polizza Furto e incendio € 4.021,61.

A fine contratto, il riscatto eventuale è di € 23.065,02. Chi versa questo importo diviene titolare del mezzo; senza versare un euro, la macchina viene restituita. Spese istruttoria € 396,50 con TAN 3,99%, Tasso Leasing 4,064%.

Massima trasparenza del sito della Casa italiana: percorrenza totale previsti 90.000 km. Costo supero chilometrico 0,05 €/km dando indietro la vettura sforando il limite. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione, come un finanziamento.

Una dritta: occhio alla documentazione precontrattuale e assicurativa in concessionaria e sul sito FCA Bank (sezione Trasparenza). Tutti gli importi sono comprensivi di IVA. In particolare, attenzione a franchigie in euro e scoperti in percentuale per danni, sinistri, furti, incendi.

Alfa Romeo Stelvio: noleggio-leasing

Seconda soluzione, una sorta di noleggio-leasing che il Biscione e il Gruppo Stellantis amano proporre. Di solito, a fine noleggio lungo termine, l’auto si dà indietro. Invece, in questo caso, la puoi comprare.

Alfa Romeo Stelvio 2.2 TD 160 CV Super Business AT8 RWD. Anticipo di € 14.500. Canone mensile di € 399. L’offerta include 36 mesi e 60.000 km. Il conduttore, a scadenza del contratto, avrà diritto di prelazione per l’acquisto del veicolo. Ai relativi termini e condizioni contrattuali e al prezzo di € 33.224.

Più ricco ovviamente il pacchetto di servizi. Rc auto obbligatoria, Furto, Incendio, assistenza stradale, manutenzione ordinaria e straordinaria. Riparazione danni, infomobilità I-Care. Utilizzo di un’App gratuita per la gestione dei servizi. Tutti gli importi si intendono IVA inclusa. Offerta soggetta a disponibilità dei veicoli, all’approvazione di Leasys.

Come sempre, massima cautela con le penali per qualsiasi evento sfortunato: dal furto al sinistro con responsabilità.