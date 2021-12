DS 3 Crossback E-Tense elettrica a € 36.750 anziché 40.750

Dicembre caldo per le promozioni delle auto nuove. Il Gruppo Stellantis è fra i più attivi: vedi la DS 3 Crossback E-Tense elettrica So Chic a € 36.750 anziché 40.750. Hai diritto allo sconto solo se la compri a rate col finanziamento della Casa francese. Parliamo di una vettura con consumo su percorso misto 16,9-18,3 (kWh/100km), mentre chiaramente le emissioni stanno a zero.

Schema delle rate per la DS 3 Crossback E-Tense elettrica

Finanziamento per clientela privata con durata 36 mesi e 45.000 km. Valido in caso di permuta di vettura intestata da almeno 6 mesi, con immatricolazione entro il 31/12/2021. Anticipo € 17.250. Poi, 35 rate mensili da € 148,79. Importo totale del credito € 19.500,00, dovuto € 22.248,73. Interessi € 2.223,10 causa TAN 3,99% e TAEG 5,1%.

Valore futuro garantito da € 17.316,53. A fine rateazione, chi lo versa resta proprietario del mezzo. O usa € 17.316,53 per la permuta con un’altra DS. O dà indietro la macchina, rispettando la percorrenza.

La rata comprende l’estensione di garanzia DS Extended Care: 2 anni di garanzia contrattuale più un anno di estensione con limite a 45.000 km. Importo mensile del servizio € 9,03. Salvo approvazione Banca PSA Italia.

Ottima la presenza di un anno di estensione di garanzia, oltre al fatto che ne viene quantificato il valore. Purtroppo, il portale della Casa non indica la penale se chi dà indietro l’auto supera la percorrenza. Da chiedere al venditore.

Promo accattivante per la crossover di 412 cm: non impossibile parcheggiarla. Silhouette elegante, stile piuttosto imponente e davvero originale. Con abitacolo spazioso e, dentro, ambiente di categoria superiore. Notevole l’insonorizzazione. Di serie molti aiuti elettronici alla guida (ADAS), che danno sicurezza e rendono gli spostamenti confortevoli.

DS 7 Crossback in offerta

In alternativa, schema analogo per la DS 7 Crossback BlueHDi 130 Automatico Business a € 39.600. Prezzo promo a € 35.100 per questa diesel. Anticipo € 12.660. 35 rate mensili da € 248,92. Importo totale del credito € 22.440, dovuto € 25.366,73. Interessi € 2.393,75. Valore futuro da € 17.172,47. Con DS Extended Care: 2 anni di garanzia contrattuale più un anno di estensione con limite a 45.000 km, importo mensile del servizio € 15,97). TAN 3,99%, TAEG 5,04%.