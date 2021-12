Opel Grandland Hybrid PHEV: un anno di Rc auto

Paghi una Rc auto costosa? O la vuoi spalmare a rate? Allora ecco la promozione sulla Opel Grandland Hybrid PHEV GS LINE 1.6 225 CV FWD: un anno di Rc auto gratis inclusa nella rata. Si compra con finanziamento per tutto dicembre 2021, e ovviamente senza ecoincentivi statali, finiti da un pezzo (il che è assurdo in un Paese che parla di elettrificazione).

Opel Grandland Hybrid PHEV: schema dell’offerta

Per la vettura della Casa tedesca del Gruppo Stellantis, prezzo promozionale di € 37.850. Anticipo di € 5.000. Poi 35 rate mensili di € 401,99.

Quindi, Valore futuro di € 23.292,94. A fine rateazione, il cliente ha tre possibilità. Uno: pagare € 23.292,94 e tenere l’auto, magari rifinanziando questo importo. Due: dare l’auto in permuta per un’altra dello stesso marchio (Opel). Tre: si disfa del veicolo (lo riconsegna alla concessionaria) senza né dare né avere un euro. In questo terzo caso, rispetta una percorrenza o paga una penale.

Importo totale del credito € 33.200,22. Interessi € 4.162,37. Importo totale dovuto € 37.510,59. Durata contratto: 36 mesi/30.000 km totali. Prima rata dopo un mese.

Il giudizio di ClubAlfa su questa promo è estremamente positivo. Peccato però che manchino all’appello due dati nella pagina web dell’offerta. Uno: la penale per chi sfora la percorrenza e dà indietro l’auto a fine rateazione. Due: il prezzo di partenza, ossia di listino, quello intero. Comunque, in concessionaria, il cliente saprà tutto.

Salvo approvazione Opel Financial Services (nome commerciale di Opel Bank SA). Che verifica l’affidabilità creditizia del cliente. TAN 4,9% e TAEG 5,66%. Inserendo online il codice BFOpel, c’è l’extra sconto di € 750.

Promo con Rc auto: cosa chiedere

Opportuno domandare alla concessionaria tutto sulla Rc auto. Le condizioni sono quelle previste dal contratto nazionale, ossia standard? Quale classe di merito al rientro dopo un anno di Rca gratis? In caso di incidente, quale penale? Per un sinistro di cui non si ha colpa, scatta qualche addebito? Attenzione invece alle news frammentarie e imprecise raccolte su sentito dire con fonte web.

Second offerta Opel Grandland

In alternativa, con TAN 5,95% e TAEG 6,9%, Grandland GS LINE 1.5 130 CV AT8. Sempre 12 mesi di polizza Rca in omaggio. Ancora anticipo € 5.000. Poi € 456,44 per 35 mesi. Valore futuro € 17.884,38. Al prezzo promozionale di € 34.250. Credito € 29.600,22. Interessi € 4.259,56. Importo totale dovuto € 34.007,78. Durata contratto: 36 mesi/30.000 km totali. Prima rata dopo un mese.