Fiat 500L Connect a 165 euro al mese con anticipo zero

Per questo mese (fino al 31 dicembre), Fiat propone in promozione anche la Fiat 500L in allestimento Connect e con motore benzina da 95 CV al prezzo promozionale di 15.500 euro anziché 17.500 euro (20.800 euro prezzo di listino con i prezzi e contributo PFU esclusi) attraverso il finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank.

In particolare, l’offerta prevede anticipo zero, una durata contrattuale di 96 mesi, prime 12 rate mensili da 164,57 euro e successive 84 da 232,56 euro. Il canone mensile include le spese di incasso SEPA pari a 3,50 euro per ogni rata.

Fiat 500L: ecco l’offerta disponibile a dicembre per la versione Connect

L’importo totale del credito è di 16.107,28 euro e include le spese istruttoria di 325 euro, i bolli di 16 euro, il servizio marchiatura di 200 euro e la Polizza Pneumatici di 66,28 euro. Gli interessi sono pari a 5066,36 euro, le spese di invio rendiconto cartaceo pari a 3 euro all’anno mentre l’importo totale dovuto è di 21.533,64 euro. Il TAN fisso al 6,85% mentre il TAEG all’8,64%.

La Fiat 500L Connect oggetto della promozione viene fornita con un motore benzina a quattro cilindri linea da 1.4 litri capace di sviluppare 95 CV di potenza a 6000 g/min e 127 Nm di coppia massima a 4500 g/min. È abbinato a un cambio manuale a 6 marce e alla trazione anteriore.

Fiat sostiene che la vettura impiega 13,6 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 162 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo misto è pari a 6,5 litri/100 km mentre le emissioni CO2 sono di 144 g/km.

La dotazione di serie offerta dall’allestimento Connect

Per quanto riguarda le caratteristiche proposte di serie dall’allestimento Connect, abbiamo climatizzatore manuale con filtro antipolline, cruise control, servosterzo elettrico con sistema Dualdrive e funzione City, supporto Apple CarPlay e Android Auto, alzacristalli elettrici anteriori, copperuota da 16”, correttore assetto fari, kit riparazione pneumatici Fix & Go, tergilunotto e specchietti retrovisori esterni regolabili manualmente e con calotte in tinta con la carrozzeria.

Presenti inoltre indicatore temperatura esterna, presa da 12V, sedili in tessuto, volante con trattamento schiumato, regolabile e con comandi radio integrati, sedile guidatore regolabile in altezza, ABS, vari airbag, chiusura centralizzata, controllo elettronico della stabilità e della trazione, cinture di sicurezza con pretensionatori, telecomando apertura/chiusura porte, sistema di infotainment Uconnect, display touch da 7 pollici e connettività Bluetooth.