Chiusura d’anno col botto per il Biscione in fatto di offerte: promozione Alfa Romeo Stelvio con Furto e incendio, sino a fine dicembre 2021. Parliamo della 2.2 Turbo Diesel 160 CV, allestimento Business. Che parte da un listino di € 53.500, e atterra a un prezzo promo di € 42.000. Uno sconto allettante per il SUV italiano.

Schema delle rate della promozione Alfa Romeo Stelvio

Anticipo € 15.312, 48 rate mensili di € 299. La rata include il servizio marchiatura € 200, la Polizza Pneumatici Plus € 115,86, e la polizza Furto e incendio che costa € 3.580,15. Qui l’esempio riguarda un cliente residente a Bologna. Altrove, occorre capire la sinistrosità. Più alto il numero di furti di auto, più cara la polizza.

Valore futuro € 21.000. A fine rateazione, il cliente sceglie se tenere la vettura versando quell’importo, darla in permuta per un’altra Alfa o restituirla. Percorrenza totale 90.000 km, costo supero 0,05/km.

Credito € 30.925,5. Interessi € 4.244,34, dovuto € 35.352,84, TAN 3,99% e TAEG 9,24%. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione.

Ottima promo. Ma occhio alle clausole. In genere, questa garanzia copre anche i danni derivanti da incendi, scoppi ed esplosioni: protezione contro alcuni dei sinistri più frequenti.

Attenzione alle penali del Furto e incendio: franchigie in euro e scoperti in percentuale. Esempio, se l’auto rubata vale al momento del furto € 40.000, e c’è una franchigia di € 500, il rimborso è di € 39.500. In caso di sinistro, lo scoperto con minimo implica che l’indennizzo a favore sarà pari all’ammontare del danno meno lo scoperto o il minimo (per il calcolo viene utilizzato il più alto tra i due valori).

Dopodiché, bisogna anche vedere se l’auto viene canalizzata verso la carrozzeria convenzionata in caso di danno da incendio. Si rammenti la libera scelta dell’automobilista in regime di libero mercato: si può andare dal carrozziere indipendente, di fiducia.

Indubbiamente, un’offerta notevole, seppure con un TAEG non dei migliori: costo totale del finanziamento, dovuto a interessi, rateazione lunga, inclusione della polizza Furto.

Alfa Giulia in offerta

Analoga iniziativa per la Giulia 2.2 Turbo Diesel 160 CV, allestimento Business, listino € 47.000, prezzo promo € 37.750. Anticipo € 15.680, 48 rate mensili di € 299. Inclusi servizio marchiatura € 200, Furto a Bologna € 3.249,68, Polizza Pneumatici Plus € 115,8.

Valore futuro € 15.179,63. Credito € 25.976,54. Interessi € 3.387,09, dovuto € 29.546,63, TAN fisso 3,99% e TAEG 10,19%. Percorrenza totale 90.000 km, costo supero 0,05/km.