Jeep Compass Plug-In Hybrid: due noleggi a dicembre

Anticipo, canoni mensili, auto e servizi inclusi: il noleggio lungo termine piace sempre più. Anche ai privati senza partita IVA. Ecco allora la doppietta da Jeep Compass Plug-In Hybrid a dicembre 2021: formula comoda e pratica. Anzitutto, la Limited 1.3 4XE. Anticipo € 9.950, poi 36 canoni mensili di € 319. IVA inclusa. Senza neppure un centesimo di incentivo statale per le vetture pulite.

Jeep Compass Plug-In Hybrid: il noleggio cosa include

L’offerta include 36 mesi e km illimitati. Rca, Furto, Incendio, assistenza stradale, manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione danni, servizio di infomobilità I-Care. Più l’utilizzo di gratuito dell’App Leasys per la gestione del contratto di noleggio e dei servizi legati alla mobilità. Inoltre l’offerta include: e-mobility card, e-parking, cavo di ricarica. Offerta soggetta a disponibilità dei veicoli, all’approvazione di Leasys come un finanziamento. Un pacchetto ricchissimo e molto interessante.

Chiedete per bene tutte le penali. Ossia franchigie in euro e scoperti in percentuale per eventuali danni causati da voi con colpa: anzitutto, un incidente stradale. Ma anche per i casi di furto: ogni noleggio lungo termine può includere sanzioni a carico del cliente.

Due: noleggio Jeep Compass 1.3 T4 Phev 190 CV Limited 4xe Auto

Anticipo € 10.900. Canone mensile € 399. L’offerta include: 36 mesi e 60.000 km. Il conduttore a scadenza del contratto, avrà diritto di prelazione per l’acquisto del veicolo a € 29.808. Una sorta di leasing.

Servizi: copertura Rca, Furto, Incendio, tassa di proprietà, assistenza stradale, di manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione danni, servizio di infomobilità I-Care; utilizzo di una App gratuita per la gestione dei servizi.

Compass da comprare in offerta

In alternativa, la formula classica. Jeep Compass 1.3 4xe Plug-in Hybrid S, listino € 50.149 comprensivo di Easy Wallbox (IPT e contributo PFU escl.). A € 44.660 oppure € 43.160 solo con JEEP Evo contributo. Anticipo € 1.000 durata 49 mesi, prima rata a 30 giorni, poi 48 rate mensili di € 499. Valore futuro € 28.033,58.

Credito € 43.066,86. Inclusi i servizi: € 250 per un anno di ricariche pubbliche Free2Move (facoltativo), marchiatura € 200, Polizza Pneumatici Plus 115,86, Spese istruttoria € 325. Interessi € 8.750,71, Dovuto € 50.997,57, TAN 5,99% e TAEG 6,83%. Percorrenza totale 60.000 km, costo supero 0,1/km.