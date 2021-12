Il gruppo Stellantis accelera in fatto di offerte, e senza ecoincentivi statali per le auto pulite: a dicembre 2021, promozione Fiat 500 elettrica con wallbox (che, come tutti sapete, è la stazione di ricarica domestica). Per gestire la corrente fino a 7,4 kW. Listino € 26.550, ma comprando a rate il prezzo scende a € 23.499. Idea ottima, vista la penuria di colonnine di ricarica pubblica.

Schema promozione Fiat 500 elettrica

L’offerta della Fiat Nuova 500 elettrica Action Listino prevede un anticipo di € 8.640. Dopodiché, 36 rate mensili di € 159. Valore futuro € 12.811,23. A fine rateazione, il cliente ha tre possibilità. Uno: pagare € 12.811,23 e tenere l’auto, magari rifinanziando questo importo. Due: dare l’auto in permuta per un’altra dello stesso marchio (Fiat). Pertanto, se la vettura nuova costa € 22.811,23, il cliente paga solo € 10.000, perché € 12.811,23 sono coperti dalla vecchia. Tre: si disfa del veicolo (lo riconsegna alla concessionaria) senza né dare né avere un euro. In questo terzo caso, percorrenza totale 45.000 km, costo supero 0,05 €/km per ogni eventuale km oltre la soglia limite. Ottimo il portale Fiat: trasparente, dà tutte le informazioni.

Credito € 15.425,55 (incluso servizio marchiatura € 200). Interessi € 2.983,68. Dovuto dal consumatore € 18.544,23 per un TAN 6,85% e un TAEG 8,99%. Un costo del finanziamento quindi non basso, da tenere in considerazione.

Ma c’è una bella clausola: la possibilità, dopo 12 o 24 mesi, di uscita dal finanziamento senza nessuna penale, a condizione di acquistare un’altra vettura Fiat dalla stessa concessionaria. Come dire: se l’elettrica ti convince, la tieni. Se te ne sei pentito, stoppi la pratica. Ottima iniziativa. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione.

Promozione Fiat 500 Hybrid: rottamazione e anticipo zero

L’elettrica non necessita di rottamazione. Invece, l’offerta della Fiat 500 Hybrid vale solo con rottamazione (oppure con permuta). Parliamo della 500 Cult 1.0 70 CV: listino € 16.250, promo € 14.250 oppure € 12.850 solo con finanziamento. Anticipo € 0, durata 96 mesi, prime 12 rate mensili di € 138,07 più le successive 84 rate mensili di € 194,87. Credito € 13.457,28 (servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici € 66,28). Interessi € 4.232,83. Dovuto € 18.050,11 con TAN fisso 6,85% e TAEG 8,96%.

Quindi, c’è l’anticipo zero, che fa gola. Cosa che per l’elettrica invece non è prevista dalle promozioni ufficiali presenti nel portale del Costruttore.