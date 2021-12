Promozione Jeep Renegade Plug-in Hybrid: con € 250 di ricariche

Se lo Stato non ti aiuta con € 10.000 di incentivi, aiutati da te: a dicembre 2021, ecco allora la promozione Jeep Renegade Limited 1.3 4xe Plug-in Hybrid. Inclusi € 250 di un anno di ricariche pubbliche Free2Move: facoltativo, dice la Casa americana del Gruppo Stellantis. Più la Easy Wallbox. Prezzo di Listino € 39.749. Prezzo promo € 35.180 oppure € 33.680 solo con finanziamento. Anticipo € 1.000, durata 49 mesi, prima rata a 30 giorni. Quindi, 48 rate mensili di € 399.

Promozione Jeep Renegade Plug-in Hybrid con Valore futuro

Valore futuro € 21.392. Alla fine della rateazione, si hanno 3 strade. Primo: versare il Valore futuro di € 21.392 e tenere la macchina. Magari con secondo finanziamento, ancora a rate pertanto. O usare il Valore futuro di € 21.392 come permuta, per comprare un’altra vettura dello stesso marchio (Jeep). Oppure dare indietro il veicolo senza versare né ricevere un euro.

Grande trasparenza e correttezza del portale Internet Jeep: indica percorrenza e penale qualora il limite venga sforato e il mezzo dato indietro. Totale 60.000 km, costo supero 0,1/km in più oltre il massimo.

Credito € 33.586,86. Con servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici Plus 115,86. Interessi € 6.766,87, dovuto € 40.533,75 causa TAN 5,99% e TAEG 7,03%. Offerta FCA Bank su un lotto limitato di vetture in pronta consegna.

La Renegade in offerta senza rate intermedie

O la Renegade Limited 1.3 4xe Plug-in Hybrid: listino € 39.150, promo € 34.915. Anticipo € 12.000, 25 mesi, niente rate mensili intermedie. Dopo 24 mesi, Valore futuro € 22.920, per un totale prezzo promozionato della vettura nell’esempio di € 34.920.

Credito € 22.920. Spese istruttoria € 325, bolli € 16 e servizio marchiatura € 200 da pagarsi in contanti. Importo totale dovuto € 23.470 con TAN fisso 0% (salvo arrotondamento rata) e TAEG 1,15%. Chilometraggio complessivo 30.000 e costo supero € 0,1/km.

Jeep a noleggio lungo termine

Altra soluzione: offerta di noleggio lungo termine riferita a Renegade 1.3 T4 PHEV 190 CV Limited Auto. Anticipo € 10.900. Canone mensile € 359 (IVA inclusa). L’offerta include: 36 mesi e 60.000 Km. Il conduttore a scadenza del contratto, avrà diritto di prelazione per l’acquisto del veicolo a 23.940: una sorta di noleggio leasing.

Nel canone, ci sono fra l’altro Rca, Furto e incendio, tassa di proprietà, assistenza stradale, servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria. Più il servizio riparazione danni e di infomobilità I-Care.