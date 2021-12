Promozione Fiat Panda Hybrid a dicembre 2021: € 10.900 anziché 14.300

Fa gola lo sconto della regina del mercato. Parliamo dell’iniziativa valida sino a fine 2021 in caso di permuta o rottamazione: promozione Fiat Panda Hybrid, a € 10.900 anziché 14.300. Come ci si arriva? Per gradi. La 1.0 70 CV Hybrid parte da un listino di € 14.300 (IPT e contributo PFU esclusi). In contanti, € 12.300. A rate, € 10.900 solo con finanziamento di FCA Bank.

Promozione Fiat Panda Hybrid: schema delle rate

Anticipo € 0 molto comodo. Durata 96 mesi in relax, così da avere rate comode. Le prime 12 rate mensili di € 118,57. Poi le successive 84 rate mensili di € 167,14.

Credito € 11.507,28 (con servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici € 66,28). Interessi € 3.619,38. Dovuto € 15.486,66 con TAN 6,85% e TAEG 9,3%. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione.

Tutto ha un prezzo: TAEG 9,3% causa anticipo zero e rateazione lunghissima. Va messo in conto questo costo del finanziamento per ottenere lo sconto.

Ricordiamo che si dà dentro un usato di qualsiasi anno. Da non confondersi con gli incentivi statali, finiti: all’epoca, serviva un usato over 10 anni.

In alternativa, in caso di permuta o rottamazione, la Panda Wild 4×4 0.9 Twin Air 85 CV. Listino € 18.100 (IPT e contributo PFU esclusi), promo € 15.900 oppure € 14.500 solo con finanziamento. Anticipo € 0, durata 96 mesi, prime 12 rate mensili di € 154,57 più 84 rate mensili di € 218,34. Credito € 15.107,28 (con servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici € 66,28). Interessi € 4.751,78. Dovuto € 20.219,06 con TAN 6,85% e TAEG 8,75%. Più basso di quello di prima.

Questo non è solo il caso della Panda: spesso si verifica che occorra mettere pro e contro sui due piatti della bilancia. Da una parte, la bellezza del prezzo molto ribassato e della rateazione comodissima con anticipo zero. Dall’altra, la necessità di pagare interessi non da poco. Tutto legato insieme: quello sconto lo si ottiene unicamente con il finanziamento della Casa.

Panda a gas in offerta

Altra soluzione: Panda 1.2 69 CV EasyPower GPL. Listino € 15.500 (IPT e contributo PFU esclusi), promo € 13.340 oppure € 11.940 solo con finanziamento. Anticipo € 0, durata 96 mesi, prime 12 rate mensili di € 128,97, più 84 rate mensili di € 181,93. Credito € 12.547,28 (con servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici € 66,28). Interessi € 3.946,51. Dovuto € 16.853,79 con TAN fisso 6,85% e TAEG 9,11%. Ancora più basso. Seppure sempre elevato.