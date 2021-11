DS 4 disponibile a noleggio a 319 euro al mese con Free2Move Lease

Ancora per poche ore è possibile sfruttare l’offerta di noleggio a lungo termine proposta da Free2Move Lease per prendere a noleggio la nuova DS 4 in versione Business con motore diesel da 130 CV. In particolare, l’offerta prevede una percorrenza massima di 45.000 km e 35 rate mensili da 319 euro (Iva inclusa) + il primo canone da 7077 euro (Iva inclusa).

Ovviamente, il pagamento mensile comprende una serie di servizi per guidare con tranquillità la nuova vettura del marchio francese. Nello specifico sono inclusi manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale H24, copertura assicurativa RCA, tassa di proprietà, antifurto con polizza incendio e furto, vettura sostitutiva in caso di guasto e DS Service Valet.

DS 4: scopriamo l’offerta di noleggio a lungo termine proposta da Free2Move Lease

Quest’ultimo è un servizio che garantisce pick-up and delvery in occasione della manutenzione ordinaria. L’offerta è stata calcolata sulla provincia di Milano, è soggetta a limitazioni territoriali che saranno dettagliate presso la concessionaria di DS Automobiles, è accessibile anche con permuta ed è valida per contratti stipulati entro oggi, martedì 30 novembre 2021.

Il noleggio a lungo termine proposto da Free2Move Lease consente di guidare un’auto sempre perfettamente manutenuta e performante con il miglior livello di sicurezza per conducente e passeggeri. In questo modo si è liberi dai pensieri legati alla gestione e all’amministrazione dell’auto e alla svalutazione dell’usato, tutto pagando un canone mensile all inclusive.

La DS 4 Business oggetto della promozione nasconde sotto il cofano il motore diesel BlueHDi 130 a quattro cilindri in linea da 1.5 litri in grado di erogare 130 CV di potenza a 3750 g/min e 300 Nm di coppia massima a 1750 g/min. È abbinato alla trazione posteriore e a un cambio automatico a 8 marce.

La casa automobilistica francese afferma che l’auto impiega 10,9 secondi per passare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 208 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo misto è pari a 4 litri/100 km mentre le emissioni di CO2 sono di 105 g/km.

Tutte le caratteristiche proposte di serie dall’allestimento Business + Pack Business

L’allestimento Business offre di serie supporto Apple CarPlay e Android Auto, climatizzatore automatico bizona con aeratori invisibili, sistema di assistenza alla partenza in salita, sensori di parcheggio posteriori, display touch da 10 pollici, cerchi in lega Atene da 17”, parabrezza oscurato e acustico, quadro strumento digitale da 7 pollici, specchietto retrovisore interno elettrocromico, panca posteriore frazionabile 2/3 – 1/3, volante in pelle Pieno Fiore Basalt multifunzione con paddle e regolabile in altezza e profondità, servosterzo, DS Wing cromati, fari anteriori Eco LED, fanali posteriori 3D a LED, kit riparazione pneumatici, sensori luci e pioggia, tergilunotto, monitoraggio della pressione degli pneumatici, Radio DAB+, cruise control, maniglie delle portiere a scomparsa con finitura cromata, bracciolo anteriore/centrale e sedile guidatore regolabile in altezza.

Presenti inoltre sistema ISOFIX per i sedili posteriori e per quello passeggero anteriore, chiusura centralizzata, sei airbag, freno di stazionamento elettronico, interni neri in tessuto Peruzzi, plancia in tessuto Basalt, sedili in tessuto Peruzzi in tungsteno, cinture di sicurezza con pretensionatori, Forward Collision Warning, Lane Keeping Assist, riconoscimento esteso dei cartelli stradali, Driver Attention Assist, controllo elettronico della trazione e della stabilità, frenata di emergenza fino a 130 km/h, ABS + AFU, alzacristalli elettrici anteriori e posteriro, specchietti retrovisori esterni con regolazione elettrica e richiudibili elettricamente e Pack Business con caricatore wireless per smartphone compatibili, sedili posteriori con passaggio per sci, DS Smart Touch, DS Navigation e DS Iris.