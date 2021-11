Citroën C5 X a 209 euro al mese con estensione garanzia e manutenzione ordinaria

Ancora per poche ore è possibile sfruttare il finanziamento Simplydrive per acquistare la nuova Citroën C5 X in allestimento Feel Pack e con motore benzina PureTech 130. In particolare, l’offerta prevede un prezzo promozionale di 27.550 euro anziché 28.250 euro (prezzo di listino di 33.250 euro) con Iva e messa su strada incluse ma non IPT, kit sicurezza, contributo PFU e bollo.

La promo prevede un anticipo di 8644 euro, 35 rate mensili da 209,01 euro e rata finale di 14.881,50 euro (valore futuro garantito per una percorrenza massima di 30.000 km). L’imposta sostitutiva sul contratto è di 48,14 euro, le spese di gestione della pratica pari a 350 euro, le spese di incasso mensili sono incluse di 3,50 euro, l’importo totale del credito è di 18.906 euro mentre quello dovuto è di 22.244,99 euro di cui interessi 2814,85 euro. Il TAN è fisso al 5,49% mentre il TAEG al 6,79%. L’offerta è riservata ai clienti privati, non è cumulabile con altre iniziative in corso ed è valida fino ad esaurimento stock.

Citroën C5 X: ecco l’offerta promozionale dedicata alla versione Feel Pack

Sotto il cofano della nuova Citroën C5 X si nasconde il motore benzina PureTech 130 a tre cilindri e linea da 1.2 litri in grado di sviluppare 130 CV di potenza a 5500 g/min e 230 Nm di coppia massima a 1750 g/min. È affiancato dalla trazione anteriore e da un cambio automatico a 8 velocità.

La casa automobilistica francese afferma che l’auto impiega 10,3 secondi per passare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 210 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo misto è pari a 5,3 litri/100 km mentre le emissioni CO2 sono di 120 g/km.

Scopriamo tutte le caratteristiche offerte di serie dall’allestimento Feel Pack

La Citroën C5 X Feel Pack offre di serie servosterzo, retrocamera, Radio DAB, impianto audio con otto altoparlanti, cerchi in lega Aero X da 19”, fari posteriori a LED, specchietti retrovisori esterni elettrici e ripiegabili elettricamente con luci d’ingresso e calotte in Glossy Black, monitoraggio della pressione degli pneumatici, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, porta USB Type-C anteriore e posteriore, climatizzatore automatico bizona, display touch da 10 pollici, correttore assetto fari, accensione automatica dei fari, fari anteriori a LED con firma luminosa a V, kit riparazione pneumatici, tergicristallo automatico con sensore pioggia, vetri posteriori oscurati, fendinebbia con funzione cornering light, fari posteriori a LED, quadro strumenti digitale con display TFT da 7 pollici, tetto in tinta con la carrozzeria, bracciolo centrale/posteriore, panchetta posteriore frazionabile 2/3 – 1/3 e interni in tessuto/TEP.

Non mancano sistema ISOFIX per i sedili posteriori, ABS, chiusura centralizzata, controllo elettronica della trazione e della stabilità, cinture di sicurezza con pretensionatori, sistema Keyless & Start, sospensioni Citroën Advanced Comfort, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, Citroën Connect NAV, connettività Bluetooth, presa da 12V, sedile conducente con regolazione lombare manuale e in altezza, volante in pelle con comandi integrati e regolabile in altezza e profondità, selettore modalità di guida, specchietto retrovisore interno elettrocromico, vari airbag, sistema di superamento involontario della linea di carreggiata, regolatore/limitatore di velocità, riconoscimento dei cartelli stradali, Active Safety Brake, Driver Attention Alert, High Beam Assist, mirrorscreen wireless, Citroën Connect Box, chiusura centralizzata e sistema di assistenza alla partenza in salita.