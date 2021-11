Alfa Romeo Nitida: un concept basato sulle Sport Prototipo del passato

Oggi vi vogliamo parlare di un concept sviluppato da un nostro lettore, Joe Sarso, appassionato di design e Alfista: l’Alfa Romeo Nitida.

Il nostro lettore ci scrive: Seguo con passione la vostra pagina su FB, Se vi fa piacere, potete pubblicarla, anche come manifesto per Jean Philippe Imparato, il quale potrebbe davvero decidere di produrre un modello del genere da Stupor Mundi.

Alfa Romeo Nitida, scopriamola

Nitida, nasce da un linguaggio stilistico impostato sulle Sport Prototipo del passato, un linguaggio formulato in chiave futurista.

Nitida è un concept in puro stile Alfa, un’Automobile senza tempo, un instant classic, la quintessenza del design pulito, un opera d’arte in movimento la cui genesi si sviluppa su inediti concetti aeromeccanici.

Nitida si caratterizza per il brevetto CockpitX che ne fa la prima Automobile trivalente al mondo, configurabile in modello Barchetta, Spider, Coupè: i cupolini del sistema CockpitX ad incastro, ribaltabili ed amovibili, permettono molteplici configurazioni dell’abitacolo nella sua interezza, o in configurazioni indipendenti e personalizzate per la porzione dell’abitacolo del passeggero e del pilota, per poter essere vissuta e guidata in ogni stagione e in ogni condizione di tempo.

Nitida si caratterizza anche per il Sistema A.G.S. AeroGrip system che permette di sfruttare i flussi aerodinamici per generare down force direttamente sulle masse non sospese.

Nitida è un concept Alfa Romeo in Purezza, un concept/render con il tocco d’Arte delle valige volutamente a vista, una leziosità stilistica sul connubio dell’utilità declinata alla bellezza.

Nitida è un modello che grazie alle unicità caratterizzanti, potrebbe essere prodotta da Alfa Romeo, come modello che racchiude l’essenza pionieristica del marchio in purezza, un’Automobile trivalente, perfetta per la Pista, perfetta per una serata a Teatro, perfetta per un lungo viaggio (grazie alla capacità delle valigie) e perfetta in ogni stagione e in ogni tempo (grazie ai cupolini del brevetto CockpitX)