Alfa Romeo Giulia a 299 euro al mese con furto e incendio inclusi

FCA Bank sta proponendo in promozione fino al 30 novembre 2021 l’Alfa Romeo Giulia in allestimento Business e con motore turbodiesel da 160 CV al prezzo promozionale di 37.750 euro anziché 47.000 euro tramite finanziamento.

In particolare, la promo, con contributo Alfa Romeo e valida presso le concessionarie aderenti all’iniziativa e sui veicoli disponibili in pronta consegna, prevede un anticipo di 15.680 euro, 48 rate mensili da 299 euro (incluse le spese d’incasso SEPA di 3,50 euro per ogni rata) e rata finale di 15.179,63 euro (valore garantito futuro).

Alfa Romeo Giulia: scopriamo tutti i dettagli sul finanziamento FCA Bank

È prevista una durata contrattuale pari a 49 mesi e una percorrenza massima di 90.000 km. In caso di superamento bisognerà pagare 0,05 € per ogni chilometro in più percorso. Da sottolineare che il canone mensile prevede polizza furto e incendio inclusa.

L’importo totale credito è di 25.976,54 euro con inclusi servizio marchiatura di 200 euro, polizza furto e incendio di 3249,68 euro (premio calcolato su cliente residente a Bologna), Polizza Pneumatici Plus di 115,86 euro, spese istruttoria di 325 euro e bolli di 16 euro.

Gli interessi sono di 3387,09 euro mentre l’importo totale dovuto è di 29.546,63 euro. Le spese di invio del rendiconto cartaceo sono di 3 euro ogni anno. Il TAN è fisso al 3,99% mentre il TAEG al 10,19%.

Sotto il cofano dell’Alfa Romeo Giulia Business oggetto della promozione si nasconde un motore turbodiesel a quattro cilindri in linea da 2.2 litri capace di sviluppare 160 CV di potenza a 3250 g/min e 450 Nm di coppia massima a 1750 g/min. È abbinato alla trazione posteriore e a un cambio automatico a 8 marce.

Secondo quanto affermato dalla casa automobilistica di Arese, la berlina impiega 8,2 secondi per passare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 220 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo misto è pari a 4,7 litri/100 km mentre le emissioni di CO2 sono di 125 g/km.

Ecco cosa prevede di serie l’allestimento Business

L’allestimento Business propone di serie climatizzatore, controllo automatico della velocità, sensori di parcheggio posteriori, servosterzo, supporto Apple CarPlay e Android Auto, cerchi in lega da 17”, correttore assetto fari, fanali posteriori a LED, fari fendinebbia, kit riparazione pneumatici, parabrezza atermico infrarossi, fari Bi-Xenon da 25W, tergicristallo con sensore pioggia, tergilunotto, monitoraggio della pressione degli pneumatici, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e con regolazione elettrica, sistema Air Quality, sedili in tessuto, presa da 12V nel bracciolo e quadro strumenti con display TFT a colori da 7 pollici.

Presenti inoltre sedile guidatore regolabile in altezza, volante multifunzione con inserti soft-touch e regolabe, sedili in tessuto, specchietto retrovisore interno elettrocromico, ABS, cruise control adattivo, vari airbag, chiusura centralizzata con telecomando, poggiatesta posteriori, controllo elettronico della stabilità e della trazione, disattivazione airbag lato passeggero, Forward Collision Warning, sistema Keyless entry, cinture di sicurezza con pretensionatori, frenata automatica di emergenza con riconoscimento pedoni, sistema di infotainment Alfa Connect con navigatore 3D, display touch da 8.8 pollici, connettività Bluetooth, ingresso mini jack, bocchette dell’aria per i sedili posteriori, porta USB posteriore, vano portaoggetti refrigerato sulla plancia, vano portaoggetti lato guidatore e dispositivo per il rilevamento di odori.