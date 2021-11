DS 3 Crossback E-Tense a 149 euro al mese con la possibilità di restituirla

Ancora per pochi giorni è disponibile un’interessante promozione dedicata alla DS 3 Crossback E-Tense per coloro che cercano un SUV compatto a zero emissioni. In particolare, attraverso il finanziamento Styledrive è possibile acquistare la vettura al prezzo promozionale di 36.750 euro anziché 40.750 euro nella versione So Chic e con una percorrenza massima di 45.000 km.

Il finanziamento prevede una durata contrattuale pari a 36 mesi, 35 rate mensili da 148,79 euro, un anticipo di 17.250 euro e una rata finale pari a 17.316 euro (valore futuro garantito). Il TAN è al 3,99% mentre il TAEG al 5,10%. Da precisare che l’importo promozionale include Iva e messa su strada.

DS 3 Crossback E-Tense: scopriamo tutti i dettagli sul finanziamento Styledrive

L’imposta costitutiva sul contratto è di 49,63 euro, le spese di gestione della pratica di 350 euro, quelle di incasso mensili di 3,50 euro, l’importo totale credito è di 19.500 euro mentre quello dovuto è di 22.248,73 euro. Gli interessi sono di 2223,10 euro. Il canone mensile comprende il servizio facoltativo DS Extended Care che prevede due anni di garanzia contrattuale più un anno di estensione con limite a 45.000 km pagando 9,03 euro.

L’offerta promozionale è riservata ai clienti privati presso le concessionarie di DS Automobiles aderenti all’iniziativa e inoltre non è cumulabile con altre iniziative in corso. Styledrive consente di sostituire la DS 3 Crossback E-Tense per avere una nuova DS al passo con le esigenze in evoluzione, tenerla saldando l’ultima rata del finanziamento oppure restituirla senza alcuna preoccupazione.

Il SUV a zero emissioni viene fornito con un motore elettrico con potenza di 136 CV (100 kW) e una coppia massima di 260 Nm. Secondo quanto dichiarato da DS Automobiles, la DS 3 Crossback E-Tense impiega 8,7 secondi per passare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 150 km/h.

La batteria da 50 kWh garantisce fino a 320 km di autonomia nel ciclo WLTP, con un consumo medio di 16,9 kWh/100 km. Sfruttando la ricarica rapida da 100 kW, la batteria riesce a ricaricarsi fino all’80% in soli 30 minuti. In alternativa è possibile optare per la DS Smart Wallbox con una versione trifase che consente una ricarica completa in 5 ore oppure monofase in 8 ore.

Tutta la dotazione di serie prevista dall’allestimento So Chic

L’allestimento So Chic prevede di serie climatizzatore automatico, servosterzo, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, sistema di assistenza alla partenza in salita, cerchi in lega Madrid da 17”, correttore aspetto fari, DS Wings cromati, fari diurni a LED, kit riparazione pneumatici, parabrezza oscurato e acustico, sensori luci e pioggia, vetri posteriori oscurati, tergilunotto, monitoraggio della pressione degli pneumatici, calandra in nero lucido, maniglie delle portiere a scomparsa, specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e con regolazione elettrica, indicatore temperatura esterna, caricatore di bordo da 11 kW, sedile guidatore regolabile in altezza, specchietto retrovisore interno senza cornice ed elettrocromico, sedili posteriori frazionabili 2/3 – 1/3 e volante regolabile.

Non mancano poggiatesta posteriori, sistema ISOFIX per i sedili posteriori e per quello del passeggero anteriore, chiusura centralizzata, controllo elettronico della trazione e della stabilità, cintura di sicurezza con pretensionatori, Lane Keeping Assist, Active Safety Brake (attivabile fino a 85 km/h), freno di stazionamento elettrico, cavo di ricarica domestica Tipo 2 con presa schuko, cavo trifase da 22 kW, sei airbag, ABS, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, cruise control, riconoscimento dei cartelli stradali, limitatore automatico di velocità, interni in tessuto Bastille, inserti guilloché Clous de Paris cromati, pannelli delle portiere e cruscotto rivestiti in tessuto TEP, impianto audio con otto altoparlanti, connettività Bluetooth, supporto Apple CarPlay e Android Auto, porta USB, Radio DAB, sistema di infotainment con display touch da 7 pollici e quadro strumenti digitale da 7 pollici.