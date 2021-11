Opel Corsa-e elettrica in promozione con pacchetto ricco

Fra le mille promozioni farlocche con ecoincentivi statali finiti, ecco un’offerta valida e interessante: l’Opel Corsa-e elettrica Edition 136 CV con pacchetto ricco e prezzo promo di € 28.100. Ossia estensione di garanzia, assistenza stradale, manutenzione ordinaria per 3 anni oppure per 30.000 km.

Opel Corsa-e elettrica: schema delle rate

Occorre aderire al finanziamento della Casa tedesca del Gruppo Stellantis, molto attivo in fatto di offerte a novembre. Con TAN 4,9% e TAEG 6,2%. Anticipo € 12.200, poi € 129,00 per 35 mesi. Prima rata dopo un mese. Alla fine, eventuale Valore futuro da versare per tenere l’auto: € 14.620,73.

Importo totale del credito € 16.825. Include spese istruttoria € 350 e costo servizi facoltativi € 575. Interessi € 2.310,7: così, l’importo totale dovuto è di € 19.283,73. Offerta valida sino al 30/11/2021 solo in caso applicazione “Speciale Voucher” online presso le concessionarie aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services (Opel Bank SA).

In sostanza, iniziando l’acquisto sul portale del Costruttore, hai un buono sconto ulteriore di € 1.000. Comunque, la pratica va finalizzata sempre e comunque nel salone del venditore, che resta essenziale anche per dare consigli preziosi al consumatore.

Parliamo di un mezzo con consumi nel ciclo combinato (kWh/100 km) da 15,9 a 17,6. Autonomia ciclo combinato: 329-337 km. Sono dati dichiarati. Poi nella vita reale le percorrenze scendono in funzione dell’utilizzo della vettura e dello stile di guida. Ovviamente, trattandosi di un’elettrica al 100%, emissioni CO2 zero.

Noleggio lungo termine Opel

Oppure, ecco il noleggio lungo termine 36 mesi e 30.000 km sulla Opel Corsa-e Elegance 136 CV, con anticipo pari a € 13.374,50 IVA inclusa. Più 35 canoni mensili da € 229. Esempio calcolato sulla Provincia di Milano, variabile secondo i sinistri dell’area. L’offerta comprende tassa di proprietà (bollo auto), manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale h 24, vettura sostitutiva in caso di guasto o sinistro, Rca.

Non solo: comprende la preziosa Garanzia infortuni conducente che copre il guidatore responsabile dell’incidente. Più la polizza Furto e incendio, perfino Kasko, Tutela legale, gestione sinistri e gestione multe. Offerta accessibile anche con permuta. Salvo approvazione Opel Financial Services. Davvero un noleggio ricco, che fa viaggiare sereni.