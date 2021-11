Gruppo Stellantis alla carica con le promozioni di novembre 2021 sulle auto nuove: tutte senza ecoincentivi statali, come per la DS 3 Crossback in offerta con 3 anni di garanzia. Si chiama DS Extended Care: 2 anni di garanzia contrattuale (per legge) più un anno con limite a 45.000 km. Ogni mese, l’importo del servizio addebitato è di € 9,03.

DS 3 Crossback con Valore futuro garantito

La DS 3 Crossback PureTech 100 Manuale So Chic ha un prezzo offerta di € 23.050 anziché € 26.800, ma valido solo in caso di permuta di vettura intestata da almeno 6 mesi, con immatricolazione entro il 30/11/2021; e purché il cliente aderisca al finanziamento con TAN 3,99% e TAEG 5,43% della durata di 36 mesi e 45.000 km sulla.

Anticipo € 7.960, poi 35 rate mensili da € 148,77, importo totale del credito € 15.090, con dovuto € 17.268 per interessi di € 1.663,4. Salvo approvazione Banca PSA Italia dopo valutazione del merito creditizio.

Valore futuro garantito da € 12.347,53. Cosa vuole dire? Che alla fine della rateazione il cliente è libero di scegliere fra 3 vie. Uno: versare il Valore futuro di € 12.347,53 e tenere la macchina. Due: usare il Valore futuro di € 12.347,53 come permuta, per comprare un’altra vettura dello stesso marchio (DS). Tre: dare indietro il veicolo. In ques’ultimo caso, non si versa né si ricevere un euro. Ma, essendoci una percorrenza massima sottoscritta all’inizio, chi l’ha superata dovrà versare una penale di tot centesimi di euro per ogni km in più.

Noleggio lungo termine DS per privati senza partita IVA

Come alternativa, il noleggio lungo termine per una durata di 36 mesi e 45.000 km sulla DS 3 Crossback So Chic PureTech 100 Man. Anticipo € 7.576 e 35 canoni mensili da € 269 IVA inclusa. Il cliente guida l’auto senza diventarne mai proprietario.

L’offerta include tra l’altro manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale per tutte le 24 ore, vettura sostitutiva in caso di guasto, copertura assicurativa Rc auto obbligatoria, antifurto, polizza Furto e incendio, tassa di proprietà (ossia il bollo da versare alla Regione).

Attenzione: il canone indicato è calcolato sulla Provincia di Milano e soggetta a limitazioni territoriali. Per altre Province, il prezzo della polizza varia in base al numero di sinistri, furto e frodi assicurative in quell’area. Salvo approvazione di PSA Renting Italia.

Anche col noleggio, va sempre rispettata una percorrenza massima chilometrica: altrimenti, occorre si paga penale. La macchina va restituita nelle condizioni indicate dal contratto di noleggio: eventuali danni alla carrozzeria per incidenti di vario genere, guai agli interni e alla meccanica potranno essere addebitati all’automobilista.