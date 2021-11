Alfa Romeo Stelvio a € 42.000 anziché 53.500: senza incentivi statali

Sedetevi comodi e assaporate la promozione Alfa Romeo Stelvio di novembre 2021: a € 42.000 anziché 53.500. Un maxi sconto sicuro, anche per combattere i brutti numeri del Biscione di ottobre 2021. Non c’è il rebus degli ecoincentivi statali: il fondo che si esaurisce, l’ansia della prenotazione, il mistero dei bonus esistenti e poi scomparsi, uno dei fattori che fa calare a picco le vendite.

In offerta l’Alfa Romeo Stelvio 2.2 Turbo Diesel 160 CV, allestimento Business. Anticipo € 15.312, 48 rate mensili di € 299. Valore Futuro € 21.000. A fine rateazione, chi versa € 21.000 si tiene l’auto. Se no, usa la macchina come permuta o la dà indietro. In quest’ultimo caso, percorrenza totale 90.000 km, costo supero 0,05/km qualora si oltrepassi la soglia dei 90.000.

Alfa Romeo Stelvio con pacchetto di servizi ricco

Pacchetto ricco: inclusi servizio marchiatura € 200, polizza Furto e incendio € 3.580,15, Polizza Pneumatici Plus 115,86. Importi spalmati negli anni, e questo pure è confortevole.

Credito € 30.925,5, interessi € 4.244,34, dovuto € 35.352,84, TAN 3,99% e TAEG 9,24%. Questa la nota meno positiva: il costo del finanziamento. Elevato per la durata e per i servizi accessori. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. In concessionaria, fatevi dire franchigie e scoperti a carico vostro nella polizza Furto e incendio.

Pertanto, da un lato c’è uno sconto molto forte, con servizi accessori preziosi per l’automobilista, che spalma negli anni una spesa elevata. Dall’altra, si paga tutto nel TAEG, Tasso annuo effettivo globale: include interessi e costi vari del finanziamento.

Altre due Alfa in offerta: Giulia e Giulietta

Schema analogo per la Giulia 2.2 Turbo Diesel 160 CV, allestimento Business listino € 47.000, prezzo promo € 37.750: anticipo € 15.680, 48 rate mensili di € 299. Valore Futuro € 15.179,63. Credito € 25.976,54 (inclusi servizio marchiatura € 200, polizza Furto e incendio € 3.249,68, Pneumatici Plus 115,86). Interessi € 3.387,09: dovuto € 29.546,63. TAN fisso 3,99% e TAEG 10,19%. Chilometraggio totale 90.000 km, costo supero 0,05/km.

Oppure c’è la Giulietta Sprint 1.6 JTDM 120 CV con listino € 25.800, e in offerta a € 21.200. Anticipo € 7.120, prima rata a 30 giorni, 84 rate mensili di € 199. Credito € 14.819,62 (servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici € 198,62). Interessi € 1.602,38. Dovuto € 16.740 con TAN fisso 2,95% e TAEG 5,15%: costo del prestito più basso anche perché non c’è la polizza Furto.