Opel Corsa-e elettrica a rate: promozione di ottobre

Offerta di ottobre 2021 per l’Opel Corsa-e elettrica (autonomia 329-337 km): la Casa tedesca del Gruppo Stellantis è attiva in fatto di promozioni del mese. Parliamo della Elegance 136 CV: prezzo promozionale di 28.100 euro, valido solo con finanziamento soggetto ad approvazione, dopo valutazione del merito creditizio. A giudicare è Opel Financial Services, nome commerciale di Opel Bank SA. Offerta sino al 31/10/2021 solo in caso applicazione “Speciale Voucher” online (1.000 euro di extra sconto) con rottamazione auto presso le concessionarie.

Opel Corsa-e elettrica: schema dell’offerta

Anticipo di 9.400 euro e 35 rate di 229 euro con TAN 4,6% e TAEG 5,84%. Prima rata dopo un mese.

C’è il Valore futuro garantito di 13.270,33 euro. Un elemento prezioso per le elettriche, visto che fra 3 anni le macchine a batteria saranno molto più evolute: il consumatore può scegliere fra 3 strade. Ossia se tenere il mezzo versando 13.270,33 euro, dare l’usato in permuta (valore 13.270,33 euro) per un altro veicolo Opel. O restituirla senza né dare né avere un euro. Rispettando, in quest’ultimo caso, una percorrenza: 36.000 km.

Unico neo della promo: non c’è la penale per chi dà indietro la macchina sforando il chilometraggio massimo ammesso. Chiedete alla concessionaria tutto.

Importo totale del credito 19.050 euro. Interessi 2.235,33 euro. Importo totale dovuto 21.433,33 euro. Durata contratto: 36 mesi/30.000 km totali.

Una promo dove il Costruttore è costretto a fare tutto da sé, come le altre Case. Infatti, in Italia, non ci sono bonus per elettriche o ibride plug-in. Pare incredibile, visto che la politica parla tanto di transizione energetica, ma tant’è.

La pagina web della promo non indica in modo chiaro il prezzo di partenza: siamo attorno, indicativamente, a 33.400 euro.

Opel Corsa-e elettrica a noleggio lungo termine

In alternativa, l’Opel Corsa-e elettrica a noleggio lungo termine per privati senza partita IVA. Della durata di 36 mesi e 45.000 km su Corsa-e Elegance 136 CV, con anticipo pari a 8.624 ero. Tutti i prezzi sono con IVA. Poi, 35 canoni mensili da 389 euro. Esempio calcolato sulla Provincia di Milano. In altre Province, il canone potrebbe cambiare. In base alla sinistrosità della zona: più alto il numero di incidenti, furti e frodi Rca, più pesante il canone.

L’offerta comprende tassa di proprietà (bollo auto da pagare alla Regione), manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale H24, vettura sostitutiva in caso di guasto o sinistro, Rca, Infortuni conducente, Furto e incendio, Kasko, Tutela legale, gestione sinistri e gestione multe. Offerta accessibile anche con permuta.

Promozione valida per contratti effettuati entro il 31/10/2021, salvo approvazione Opel Financial Services.

Un pacchetto ricchissimo. Solo, chiedete in concessionaria tutte le franchigie a vostro carico in caso di incidente, furto, danni.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI