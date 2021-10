Jeep Renegade Plug-in Hybrid: promozione con wallbox e ricariche

Se gli incentivi per le auto ricaricabili sono finiti, il Gruppo Stellantis fa da sé: in particolare, ecco la Jeep Renegade Plug-in Hybrid: promozione con wallbox e un anno di ricariche. Parliamo della Limited 1.3 4xe Plug-in Hybrid: il prezzo di listino è di € 39.749 comprensivo di Easy Wallbox, ma con lo sconto si scende a € 34.725.

Jeep Renegade Plug-in Hybrid: schema delle rate

Anticipo € 12.015, durata 49 mesi, prima rata a 30 giorni, quindi 48 rate mensili di € 199. Alla fine, Valore Futuro € 19.482 da versare solo se si vuole tenere l’auto. Per 60.000 km, costo supero € 0,1 per km qualora invece si dia indietro la macchina oltrepassando la percorrenza massima ammessa nei 4 anni.

Dentro la rata, numerosi servizi. Uno è facoltativo: € 250 di un anno di ricariche pubbliche Free2Move. Poi ci sono quelli obbligatori, all’interno della promo e non eliminabili: marchiatura € 200, polizza Pneumatici Plus 115,86.

Credito € 23.616,86, interessi € 5.243,31, dovuto € 29.043,17, TAN fisso 5,95% e TAEG 7,24%. Offerta soggetta ad approvazione FCA Bank. Iniziativa valida fino al 31.10.2021 su un lotto limitato di vetture in pronta consegna con il contributo Jeep e delle concessionarie aderenti.

Comprandola online, inoltre, un voucher di € 500: proposta sempre più diffusa nel Gruppo Stellantis.

Jeep a noleggio lungo termine

Fra le numerose proposte Jeep, segnaliamo il noleggio lungo termine per privati senza partita IVA della Renegade 1.3 T4 PHEV 190 CV Limited 4xe Auto.

Canone di € 399. IVA compresa.

L’offerta include: 48 mesi e una percorrenza di 1000 km. Il cliente pagherà in aggiunta un importo variabile mensile per i km effettivamente percorsi al costo di € 0,09 per km con l’offerta base. E invece € 0,18 al km con l’offerta plus. Il servizio di info-mobilità Leasys I-CarI rileva i km percorsi. Nessun limite di percorrenza: è il noleggio lungo termine Pay per Use.

Ecco l’offerta base: Rc auto, tassa di proprietà (bollo auto regionale), assistenza stradale, servizio di infomobilità I-Care, utilizzo di un’app gratuita per la gestione dei servizi.

L’offerta plus? In più, rispetto alla base, attenzione: manutenzione ordinaria e straordinaria, Furto e incendio. E riparazione danni. Pacchetto ricchissimo.

Offerta soggetta a disponibilità dei veicoli, e all’approvazione di Leasys.

