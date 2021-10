DS 3 Crossback in offerta con sconto del 22%

Cerchi un’offerta con sconto e pacchetto di servizi inclusi? C’è la promozione della DS 3 Crossback, che comunque presenta anche qualche neo. Per averne diritto, occorre aderire al finanziamento della Casa, soggetta ad approvazione dopo valutazione del merito creditizio del cliente da parte di Banca PSA Italia. Serve poi dare dentro un rottame over 10 anni, così da godere dell’ecobonus statale per vetture termiche poco inquinanti.

DS 3 Crossback: garanzia estesa

La DS 3 Crossback PureTech 100 Manuale So Chic a € 26.800 di listino, ma con prezzo promo € 20.800. Sconto quindi del 22%. Anticipo € 5.310, poi 35 rate mensili da € 148,8. Dentro, un servizio facoltativo: estensione di garanzia DS Extended Care. Sono 2 anni di garanzia contrattuale più un anno e con limite a 45.000 km. Totale, 3 anni. Importo mensile del pacchetto € 9,03.

Quindi, la maxi rata finale eventuale denominata Valore Futuro Garantito da € 12.347,53. Hai tre strade. Uno: versare € 12.347,53 e tenere la macchina. Due: usare il mezzo come permuta da € 12.347,53 per un’altra DS. Tre: dare indietro la vettura senza né dare né avere un euro, ma rispettando la percorrenza di 45.000 km.

Il portale della Casa (Gruppo Stellantis) non indica la penale per chi dà indietro l’auto senza rispettare la percorrenza: male. Bisogna chiedere alla concessionaria.

TAN 2,99%, TAEG 4,35%. Importo totale del credito € 15.490 e dovuto € 17.270,05, con interessi € 1.264,45. Offerte promozionali riservate a Clienti privati per i contratti stipulati fino al 31/10/2021 presso le Concessionarie DS che aderiscono all’iniziativa.

Ribadiamo che l’incentivo statale c’è a condizione acquistando un veicolo con emissioni da 61 a 135 g/km CO2 WLTP. Con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore a Euro 6. Che sia stato immatricolato prima dell’ gennaio 2011, intestato da almeno 12 mesi. Il fondo è tuttora capiente.

Promozione DS senza ecoincentivi

In alternativa, la sorellona DS 7 Crossback BlueHDi 130 Automatico Business a € 39.600. Prezzo promo a € 34.350. Anticipo € 12.470. Sono 35 rate mensili da € 248,88 e Valore Futuro Garantito da € 17.171,4. Importo totale del credito € 21.880; dovuto € 25.362,93. Interessi € 2.951,35. 7.

Dentro, facoltativo, l’estensione di garanzia DS Extended Care: 2 anni di garanzia contrattuale più un anno con limite a 45.000 km, importo mensile del servizio € 15,97. TAN (fisso) 4,99%, TAEG 6,11%. Valido in caso di permuta di vettura intestata da almeno 6 mesi, con immatricolazione entro il 31/10/2021. Senza incentivi statali, quindi.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI