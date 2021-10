Citroen Ë-C4 elettrica in offerta, ma solo fino all’11 ottobre 2021

Ogni Casa si regola come crede in fatto di promozioni, che durano di solito un mese; ma occhio: l’offerta che riguarda la Citroen Ë-C4 elettrica dura solo fino all’11 ottobre 2021. Con parametri molto interessanti.

La Citroen Ë-C4 Feel Pack 136 CV S&S ha un listino di € 36.400. Il prezzo promo scende a € 32.200 valido solo con finanziamento. Contro € 33.700 in contanti.

Citroen Ë-C4 elettrica a rate: quale schema del finanziamento

Anticipo € 9.280. Poi 35 rate mensili di €198,92. E il Valore futuro (da versare per tenere l’auto) di € 18.441. Invece, restituendo la vettura, la percorrenza massima è di 30.000 km.

Nel sito della Casa francese del Gruppo Stellantis manca la penale per chi dà indietro la macchina sforando la percorrenza massima ammessa: chiedetela in concessionaria. Di certo, il venditore metterà tutto nero su bianco.

Con TAN 4% e TAEG 4,18% (non male), il credito di 22.920 sale a 25.587.38 di cui interessi 2483,2. Fino all’11 ottobre 2021 oppure fino a esaurimento stock: solo per macchine in pronta consegna quindi, fisicamente presenti nel salone.

Citroën Grand C4 SpaceTourer in promozione con un pacchetto ricco

Anche la Citroën Grand C4 SpaceTourer è in promozione fino all’11 ottobre 2021. Parliamo della SpaceTourer Live BlueHDi 130 CV S&S con listino € 31.900. Si scende a € 24.200 solo con finanziamento anziché 24.900 in contanti.

Anticipo 6.500. Importo totale del credito 17.700. Importo totale dovuto 20.733,43 di cui interessi 2.512,3. Sono 35 rate mensili da € 257,68 e una rata finale da 12389,5€ (denominata Valore Futuro Garantito, percorrenza massima 30.000km). TAN 5,49% e TAEG 6,92%.

La rata mensile comprende il servizio facoltativo IdealDrive: 2 anni di garanzia contrattuale più 1 anno di estensione con limite a 30.000 km e manutenzione ordinaria programmata 36 mesi/30.000 km. Importo mensile del servizio € 20. Prezioso.

Stavolta, è con gli incentivi statali. Serve dare dentro come rottame un usato over 10 anni, immatricolato prima del 1° gennaio 2011, intestato da almeno 12 mesi. Per un veicolo con emissioni da 61 a 135 g/km CO2. Offerta riservata a clienti privati per i contratti stipulati e immatricolati entro l’11 Ottobre 2021, e fino a esaurimento stock.

