Dopo le promo per privati senza partita IVA, ecco le offerte Fiat per il business: a ottobre ampia scelta, più ancora che nel passato. Ce n’è per tutti i gusti, purché si abbia la partita IVA o, ovviamente, si sia un’azienda. Inevitabile partire col noleggio lungo termine della 500 1.0 70 CV Hybrid Cult: anticipo 5.800 euro, poi 35 canoni mensili di 169 euro per 60.000 km totali. Dopo eventuale approvazione di Leasys, come fosse un prestito.

Offerte Fiat per il business: noleggio lungo termine particolare

Il conduttore a scadenza del contratto, avrà diritto di prelazione per l’acquisto del veicolo ai relativi termini e condizioni contrattuali e al prezzo di 8.931 euro. Insomma, un acquisto misto a leasing, visto che alla fine la macchina è acquistabile. Il canone mensile include Rca, Furto e incendio, assistenza stradale, manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione danni, servizio di infomobilità I-Care. Un noleggio che conviene: comunque, è sempre bene leggere con la massima attenzione le penali da contratto in caso di sinistro, furto, danni.

Stesso discorso per questa sorta di noleggio-leasing riferita alla Fiat 500L 1.3 Multijet 95 CV Connect. Canone mensile di 209 euro e un anticipo di 8.100 euro. Idem per la Fiat 500X 1.0 T3 120 CV MTCult. Canone di 189 euro e un anticipo di 8.400 euro. Così come per Fiat Nuova 500 elettrica Action. Canone di 379 euro e un anticipo di 6.500 euro.

In alternativa, la Panda 1.0 70 CV S&S Hybrid. Canone mensile di 169 euro e un anticipo di 4.600 euro. O la Tipo 1.3 Mjt 95cv S&S Cross. Canone di 209 euro e un anticipo di 8.400 euro.

Promozioni per partite IVA: acquisto con lo sconto

Al di là della formula noleggio lungo termine, volendo si può anche considerare l’acquisto diretto. Chiaramente, con lo sconto. Solo per fare un esempio, sulla 500 1.0 70 CV Hybrid Cult, vantaggi per 3.250 euro. Dipende dall’esigenza del singolo professionista o del fleet manager, comunque di solito più propensi a orientarsi verso il noleggio lungo termine. Che include una serie di servizi a zero pensieri.

