Promozioni Fiat a ottobre 2021: anticipo zero e sconto

Un ottobre caldo per Stellantis in fatto di promozioni Fiat con anticipo zero e sconto: Panda, 500X e 500L protagoniste. Con finanziamento FCA Bank, soggetto ad approvazione. In particolare, in caso di rottamazione di un veicolo immatricolato entro il 31/12/2010, e da almeno 12 mesi di proprietà dell’intestatario o di un suo familiare convivente, la Panda 1.0 70 CV Hybrid parte da un listino di € 14.300, scende in offerta a € 11.800, con incentivo statale € 10.300, oppure € 8.900 solo con finanziamento.

Infatti, ricordiamo che i bonus statali sono finiti per elettriche e ibride plug-in, ma ci sono ancora per auto a benzina, diesel, myld hybrid e a gas, purché poco inquinanti. L’incentivo nella fascia 61-135 g/km è pari a € 1.500 e a condizione di uno sconto del venditore di almeno € 2.000 + IVA.

Fa tutto la concessionaria, che prenota il bonus nella piattaforma del ministero dello Sviluppo economico. E si occuperà poi anche della rottamazione della vettura anziana almeno 10 anni: è sufficiente che i documenti dell’usato siano in regola, ossia rispondenti ai requisiti della legge. Altrimenti, il venditore non può fare nulla.

Schema dell’offerta a rate Fiat

Anticipo € 0, poi 84 rate mensili di € 146,. Credito € 9.499 (inclusi servizio marchiatura € 200, polizza Pneumatici € 58). Interessi € 2.477. Dovuto € 12.294 per TAN fisso 6,85% e TAEG 10,16%. Il costo del finanziamento sfonda quota 10% perché ad anticipo zero e a rateazione lunghissima: in parte, controbilancia il forte sconto e la comodità di rate basse senza esborso iniziale.

Oppure c’è la Panda a gas. La City Life 0.9 70cv Metano con listino € 17.650, promo € 14.900, con incentivo statale € 13.400, oppure € 12.000 a rate: 84 quote mensili di € 193. TAEG 9,37%. E la Panda 1.2 69 CV EasyPower GPL con listino € 15.500, promo € 12.900, con incentivo statale € 11.400, oppure € 10.000 a rate. TAEG 9,82% per 84 quote mensili di € 163.

Promozioni Fiat: la 500L da € 14.900

Con lo stesso schema (incentivi grazie alla rottamazione, finanziamento), la 500L Connect 1.4 95 CV listino € 20.800 e €14.900 solo a rate (TAEG. Sono 84 rate mensili di € 236,5, TAEG 8,92%. Oppure la 500X CULT 1.0 120 CV listino € 22.100 e € 16.200 a rate (TAEG 8,77%). Non ultima, la 500X Cult 1.3 95 CV listino € 24.000 oppure € 16.500: 84 rate mensili di € 260,5 (TAEG 8,74%).

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI