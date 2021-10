Fiat Tipo a ottobre: sconto promozione di € 6.800

Oltre alla 500, anche la Fiat Tipo beneficia di forti riduzioni rispetto al listino, grazie agli incentivi statali per macchina a benzina o diesel (oppure mild hybrid o a gas) che inquinano poco. A condizione di rottamare un usato over 10 anni e di aderire al finanziamento FCA Bank, soggetto ad approvazione in base al merito creditizio del cliente.

Fiat Tipo: prezzo di € 12.200 anziché € 19.000

La Fiat Tipo 1.0 100 CV parte infatti da un listino di € 19.000, scende a un prezzo promo € 15.700, con incentivo statale € 14.200, oppure € 12.200 solo con finanziamento. L’incentivo statale nella fascia 61-135 g/km è pari a € 1.500, con uno sconto del venditore di almeno € 2.000 + IVA. Oggi, la disponibilità dei fondi c’è.

L’inizio è in discesa, grazie a un anticipo € 0 e a ben 84 rate mensili di € 196. Il credito di € 12.799 include la marchiatura € 200 e la polizza Pneumatici € 58. Per gli interessi di € 3.341,94 si lievita a un dovuto € 16.458,94 con TAN 6,85% e TAEG 9,33%, per via dell’estensione notevole nel tempo della rateazione, che comincia per giunta senza anticipo.

Sui piatti della bilancia vanno dunque messi, da una parte, lo sconto, l’anticipo zero, le rate basse con finanziamento molto lungo; dall’altra, gli interessi e tutti i costi burocratici e amministrativi del prestito.

I due servizi inclusi nella rateazione non sono eliminabili, ma inclusi nella promo: inutile chiedere di toglierli per risparmiare. E comunque, si tratta di condizioni aggiuntive molto utili per il consumatore, che si rivelano alleate preziose contro i furti e contro eventuali forature: un piccolo esborso subito, spalmato sulle rate, anziché una forte spesa in un secondo momento. Un po’ la stessa funzione di qualunque copertura assicurativa, che diventa un’alleata quando si verifica il sinistro coperto dalla polizza.

In alternativa, la Tipo City Cross 1.0 100 CV (nella foto) con listino € 22.000: si scende a € 14.900 solo con finanziamento. Anticipo zero e 84 rate mensili di € 236,5. Dovuto € 19.866,54 per un TAEG 8,92%. O la Tipo SW 1.0 100 CV: listino € 20.500 e sconto sino a € 13.700Col dovuto di € 18.352,06 causa TAEG 9,08%.

