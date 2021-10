Cinquino protagonista delle promozioni di ottobre. Fiat 500 Hybrid a € 10.800 anziché € 16.250, ma solo in caso di rottamazione di un veicolo immatricolato entro il 31/12/2010, e da almeno 12 mesi di proprietà dell’intestatario o di un suo familiare convivente. Serve inoltre comprarla a rate col finanziamento FCA Bank.

La Fiat 500 Cult 1.0 70 CV Hybrid parte da un listino di € 16.250. Scende a un prezzo promo di € 13.700. Con incentivo statale € 12.200. Oppure € 10.800 solo con finanziamento. Rammentiamo infatti che l’incentivo statale nella fascia 61-135 g/km è pari a € 1.500, a condizione di uno sconto del venditore di almeno € 2.000 + IVA. La 500 ibrida ha emissioni CO2 (g/km) 110-105, pertanto è dentro gli ecobonus.

Questi incentivi dovrebbero durare sino a metà ottobre 2021, in assenza di bonus per le elettriche e le ibride plug-in.

Fiat 500 Hybrid: schema delle rate

Anticipo zero, e 84 rate mensili di € 175. Due grandi comodità: non si tocca il conto corrente all’inizio, mentre l’addebito mensile non è proibitivo. Godendo oltretutto di un bello sconto.

Credito € 1.399 (inclusi servizio marchiatura € 200, polizza Pneumatici € 58). Interessi € 2.974,95. Dovuto €14.691,95 per il TAN 6,85% e il TAEG 9,62%. Che si alza per l’anticipo zero e la rateazione lunghissima.

Proprio il TAEG è il cuore di un qualunque finanziamento: rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo, come spiega la Banca d’Italia. Si tratta di un indice armonizzato a livello comunitario. Che nelle operazioni di credito al consumo rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore.

Cosa include? Interessi e oneri da sostenere per l’utilizzazione del credito. Il TAEG è espresso in percentuale del credito concesso e su base annua. Deve essere indicato nella documentazione contrattuale e nei messaggi pubblicitari o nelle offerte comunque formulate.ù

In alternativa, con rottamazione over 10 anni e finanziamento, la 500 Cult 1.2 69 CV EasyPower GPL. Listino € 17.650, e € 12.000 solo a rate. Anticipo € 0 e 84 rate mensili di € 193. Credito € 12.599 e dovuto € 16.206,39 per TAN 6,85% e TAEG 9,37%. Con questo tasso che sale a causa sempre dell’anticipo zero e del credito spalmato su 84 rate mensili.

