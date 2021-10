Lancia Ypsilon Hybrid in offerta a ottobre con gli incentivi statali

Il Gruppo Stellantis parte a tutta velocità con le promozioni di ottobre. Spicca la Lancia Ypsilon Hybrid a € 9.950. Grazie agli incentivi statali, validi per auto poco inquinanti a benzina, diesel, gas. Come la Ypsilon, con emissioni CO2 (g/km) di 112-110.

A due condizioni: primo, dare dentro un rottame immatricolato prima dell’1 gennaio 2011. Secondo: aderire al finanziamento FCA Bank. Che viene erogato dopo valutazione del merito creditizio. Abbiamo un bonus per l’acquisto di auto con emissioni fra 61-135 g/km pari a € 1.500, a condizione di uno sconto del venditore di almeno € 2.000 +IVA.

Anticipo € 1.980, poi 36 rate mensili di € 129. Valore futuro € 5.510 da versare solo per tenere l’auto: volendo, a sua volta questo importo è rateizzabile con un secondo finanziamento. Se no, si usa quella somma di € 5.510 come permuta per un’altra macchina nuova, ma sempre del marchio Lancia. Restituendola, c’è una percorrenza di 45.000 km, con costo supero di 0,05 €/km.

La rata include il servizio marchiatura del costo di € 200, e la polizza Pneumatici da € 25,55: sono comprese nel finanziamento, non escludibili. Si tratta comunque di servizi molto utili per il cliente: uno contro i ladri e l’altro contro le conseguenze delle forature, per mettersi al riparo da forti esborsi.

Sul credito di € 8.586,55 si pagano interessi di € 1.490,78, così che il dovuto sale a € 10.165,33 per il TAN 6,85% e il TAEG 11,01%. Indubbiamente, un Tasso annuo effettivo globale che risente della rata, molto bassa, e dell’anticipo ridotto.

Lancia Ypsilon a gas: due offerte

Anche se il metano sale a dismisura, comunque segnaliamo le due offerte per la Lancia Ypsilon a gas. Iniziamo proprio dalla versione a metano da: la Ypsilon Silver 0.9 Twinair 70 CV Ecochic (metano/benzina). Listino € 18.300, promo € 14.300, oppure € 12.800 solo con finanziamento “Contributo Prezzo” di FCA Bank. Anticipo € 4.380, poi 36 rate mensili di € 149. Valore futuro € 5.265. Credito € 8.986,55 (inclusi servizio marchiatura € 200, polizza Pneumatici € 25,55). Interessi € 1.514,85. Dovuto €10.639,4. TAN fisso 6,85% e TAEG 10,93%. Km totali 45.000, costo supero 0,05 €/km.

O la Ypsilon Silver 1.2 8v 69 CV GPL. Listino € 16.800, prezzo promo € 12.900, oppure € 11.400 solo con finanziamento. Anticipo € 2.310, e 36 rate mensili di €149. Valore futuro € 6.099. TAEG 10,55%.

