Offerte Abarth a ottobre 2021: lo Scorpione cala il poker

Lo Scorpione gioca a poker e cala quattro assi con le offerte Abarth a ottobre 2021 su vetture in pronta consegna. Tutte molto chiare (come le altre di Stellantis): per il consumatore, il vantaggio dello sconto e di non dover fare conteggi difficili.

La nuova Abarth 595 145 CV parte da un listino di € 22.000, ma si scende a un prezzo promo di € 18.700. A condizione di comprarla a rate con finanziamento FCA Bank, soggetto ad approvazione, dopo valutazione del merito creditizio.

Anticipo € 3.700, prima rata a 30 giorni, 48 rate mensili di € 199. La quota include il servizio marchiatura che costa € 200, e la polizza Pneumatici Plus da € 115,86.

Valore futuro € 8.228,96. A fine finanziamento, hai tre strade. Uno: paghi € 8.228,96 e ti tieni l’auto. Due: usi € 8.228,9 come permuta e compri un’altra macchina dello Scorpione. Tre: restituisci il mezzo senza né dare né avere un euro. In quest’ultimo caso, devi rispettare la percorrenza di 60.000 km: se non lo fai, penale di 0,05 euro per ogni km in più percorso rispetto al limite massimo ammesso. Credito € 15.656,86, interessi € 1.956,1 e dovuto € 17.792,96 con TAN 3,95% e TAEG 6%.

Offerte Abarth a ottobre 2021: schema semplice

In alternativa, a crescere come importi, l’Abarth F595 165 CV. Parte da un listino di € 25.700, ma si scende a un prezzo promo di € 22.900. Anticipo € 5.330, prima rata a 30 giorni, 48 rate mensili di € 229. Con servizio marchiatura e polizza Pneumatici Plus. Valore futuro € 9.672. Devi rispettare la percorrenza di 60.000 km: se non lo fai, penale di 0,05 euro per ogni km in più percorso rispetto al limite massimo ammesso. TAEG 5,68%. Pertanto, salgono gli importi; e scende il TAEG.

O l’Abarth 595 Monster Energy Yamaha 165 CV, con lo stesso schema. Parte da un listino di € 27.500, ma si scende a un prezzo promo di € 24.700. A condizione di comprarla a rate con finanziamento FCA Bank, soggetto ad approvazione, dopo valutazione del merito creditizio. Anticipo € 5.650, prima rata a 30 giorni, 48 rate mensili di € 249. La quota include il servizio marchiatura che costa € 200, e la polizza Pneumatici Plus da € 115,86. Valore futuro € 10.373,87. Devi rispettare la percorrenza di 60.000 km: se non lo fai, penale di 0,05 euro per ogni km in più percorso rispetto al limite massimo ammesso. TAEG 5,57%.

Oppure l’Abarth Abarth 595 Scorpioneoro 165 CV. Parte da un listino di € 30.000, ma si scende a un prezzo promo di € 27.200. A condizione di comprarla a rate con finanziamento FCA Bank. Anticipo € 6.430, prima rata a 30 giorni, 48 rate mensili di € 269. Con servizio marchiatura e polizza Pneumatici Plus. Valore futuro € 11.348,78. Devi rispettare la percorrenza di 60.000 km: se non lo fai, penale di 0,05 euro per ogni km in più percorso rispetto al limite massimo ammesso. TAEG 5,43%.

