Il Biscione accelera con le offerte: a ottobre, promozione Alfa Romeo Stelvio in leasing per partite IVA a ottobre. Sulla 2.2 Turbo Diesel 190 CV, allestimento Business Q4, anticipo, canoni, e guidi l’auto. A fine leasing, se versi il riscatto, compri l’auto.

Si parte da un listino di € 58.700, prezzo promo € 46.490,4. Sconto di € 12.209,6. Anticipo € 17.907,3. Poi 47 canoni mensili di € 298,99 (comprensivi di Servizio Marchiatura € 200, polizza Pneumatici Plus €113,50, polizza Furto e incendio € 3.161,24).

Per tutto questo periodo, ossia per 4 anni, il cliente dispone sempre e comunque dell’auto: partita IVA o azienda che sia. Chiaramente, per la polizza obbligatoria Rca, deve pensarci da sé. Non è un noleggio a lungo termiche che comprende anche la garanzia base.

Promozione Alfa Romeo Stelvio in leasing: offerta ricca

Un leasing quindi molto ricco, con il Furto che è un bel vantaggio. In genere, col leasing, si ha solo l’auto; invece, il Biscione propone pure la polizza Furto e incendio. In concessionaria, informatevi se il valore di questa garanzia sia identico per tutta Italia, o se sia variabile in base alla sinistrosità della Provincia in cui vivete. O in cui c’è l’azienda.

Valore di riscatto € 23.080. TAN 3,99%, Tasso Leasing 4,08%. Massima trasparenza per la promozione Alfa Romeo Stelvio in leasing: percorrenza totale prevista 90.000 km, costo supero chilometrico 0,05 €/km. Cioè? A fine leasing, se dai indietro l’auto, e se superi la percorrenza, ti viene addebitata la penale.

In alternativa, a ottobre, un noleggio-acquisto per la Stelvio 2.2 Turbo Diesel 160 CV Business AT8 RWD. Anticipo di 14.500 euro. Canone mensile di 299 euro. L’offerta include 36 mesi e 60.000 km. Il conduttore, a scadenza del contratto, avrà diritto di prelazione per l’acquisto del veicolo. Ai relativi termini e condizioni contrattuali e al prezzo di 32.603 euro.

Questo noleggio include Rca con penale risarcitoria, assistenza stradale, manutenzione ordinaria e straordinaria, Furto e incendio con penale, riparazione danni con penale, servizio di infomobilità I-Care. Prezzi IVA inclusa. Offerta soggetta a disponibilità dei veicoli, e all’approvazione di Leasys.

