Promozione Alfa Romeo Stelvio di ottobre: sconto di € 10.000

Niente male la promozione Alfa Romeo Stelvio di ottobre con sconto di 10.000 euro, sui veicoli in pronta consegna. La 2.2 Turbo Diesel 160 CV, allestimento Business, parte da un listino di € 53.500, ma ha un prezzo offerta di € 43.500.

Serve dire ok al finanziamento di FCA Bank. Come sempre, si pagano in cambio gli interessi. Anticipo € 16.920, 48 rate mensili di € 299. Valore Garantito Futuro € 20.999,62. Versando questo importo a fine rateazione, ci si tiene l’auto. O si dà la macchina in permuta. O la si restituisce rispettando la percorrenza di 90.000 km: pena, una sanzione di € 0,05 per ogni km oltre il limite.

Promozione Alfa Romeo Stelvio di ottobre: con Furto e incendio

La rata include il servizio marchiatura € 200, e la Polizza Pneumatici Plus 115,86. Comprende la polizza Furto e incendio di € 3.696,8, premio calcolato su un cliente residente a Bologna. In altre Province, il prezzo può variare. Possibile che a Napoli, dove ci sono più furti d’auto costi più che a Bolzano. Perché la compagnia assicuratrice si tutela dal maggio pericolo di rimborso del cliente, quando questi abita in una zona “calda” sotto il profilo assicurativo.

Fatevi dare dalla concessionaria tutte le informazioni sul Furto: franchigie, scoperti, massimali. Ossia tutti i limiti e i paletti di queste garanzie. In particolare, se avviene il furto, il valore del risarcimento è pari al valore dell’usato al momento in cui i ladri entrano in azione. Da sottrarre, però, la franchigia: l’importo in euro fissato per contratto. O da sottrarre lo scoperto: l’importo in percentuale che verrà elaborato solo al momento del furto.

Importo del credito € 30.933,66, interessi € 4.249,96, dovuto € 35.366,62, con TAN 3,99% e- TAEG 9,39% (causa rateazione lunga).

Con TAEG 10,19%, c’è la Giulia 2.2 Turbo Diesel 160 CV, allestimento Business: listino € 47.000, prezzo promo € 37.750. Anticipo € 15.680, 48 rate mensili di € 299. Valore Futuro € 15.179,63. Valore polizza Furto € 3.249,68. TAN 3,99%.

O con TAEG 5,15%, la Giulietta Sprint 1.6 JTDM 120 CV: listino € 25.800, prezzo promo € 21.200. Anticipo € 7.120, prima rata a 30 giorni, 84 rate mensili di € 199, servizio marchiatura €200, Polizza Pneumatici € 198,62. Niente polizza Furto, stavolta.

