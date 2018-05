Alfa Romeo, Fiat, Ferrari, Maserati, Jeep, FCA: le migliori notizie della settimana (14-20 maggio)

Anche in questa terza domenica di maggio torna il nostro tradizionale appuntamento con le migliori notizie della settimana dedicate al marchio Alfa Romeo ed ai vari brand che compongono il gruppo FCA. Come ogni settimana, in questa rubrica troverete le notizie più interessanti e commentate della settimana con link diretti per approfondire tutti gli argomenti di vostro interesse grazie agli articoli pubblicati da ClubAlfa.it.

In questi ultimi sette giorni, da lunedì 14 ad oggi domenica 20 maggio, abbiamo registrato l’arrivo di un gran numero di news. In particolare, si è parlato molto di futuro con i nuovi progetti di Alfa Romeo che saranno annunciati invia ufficiale il prossimo 1 giugno. Da notare, inoltre, il possibile avvio della fase di test del nuovo E-SUV di casa Alfa Romeo, una delle principali novità del futuro del brand insieme alla versione coupé della Giulia.

Questa settimana c’è stato spazio anche per i dati di vendita con un’analisi dei risultati di Alfa Romeo e del gruppo FCA in Europa ed un particolare approfondimento delle vendite dei modelli Alfa Romeo in questo primo scorcio di 2018. Nel frattempo, il gruppo FCA si prepara ad abbandonare la costruzione di modelli non premium in Italia con lo spostamento della produzione della Panda e l’uscita di scena della Punto, in programma probabilmente nel corso del prossimo mese di agosto.

Continuando a leggere troverete il tradizionale riepilogo dettagliato di quanto accaduto in questi ultimi sette giorni con link diretti agli articoli pubblicati su ClubAlfa.it. Per leggere le news è sufficiente cliccare sulle frasi in rosso che trovate nel corpo dell’articolo che vi rimanderanno all’articolo completo pubblicato nel corso degli ultimi sette giorni.

Vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri canali social per continuare ad essere sempre aggiornati sulle novità di Alfa Romeo e su tutti i marchi del gruppo FCA. Trovate, infatti, ClubAlfa.it su Facebook e Twitter e sul nostro canale Telegram. Da notare, inoltre, che le news di ClubAlfa.it sono disponibili anche tramite Play Edicola, l’applicazione di Google per dispositivi Android, iPhone, iPad e web.

Buona lettura!

Alfa Romeo

Al centro delle news legate al futuro di casa Alfa Romeo ci sono, senza alcun dubbio, due progetti, la Giulia Coupé e il nuovo E-SUV che dovrebbero essere i primi due modelli che andranno ad arricchire la gamma del marchio italiano. Ecco gli ultimi aggiornamenti su questi due modelli nel nostro articolo.

Per quanto riguarda la nuova Giulia Coupé, che potrebbe arrivare sul mercato con il nome di Giulia Sprint, in questi giorni arrivano nuove conferme sulla versione Quadrifoglio che potrebbe superare i 600 CV di potenza massima grazie all’adozione di un inedito sistema ibrido.

Nel frattempo, nuovi rumors confermano che un team di ingegneri dello stabilimento FCA di Cassino sarebbe al lavoro sui primi prototipi del futuro Alfa Romeo E-SUV, il secondo SUV della casa italiana che presenterà dimensioni maggiori rispetto allo Stelvio. Per il futuro, in ogni caso, Alfa Romeo punterà moltissimo sul mercato nordamericano e sulla Cina.

Il futuro di Alfa Romeo non è solo rappresentato dai nuovi modelli in arrivo. La casa italiana punta ad espandere la sua presenza anche in nuovi mercati. In questi giorni, a tal proposito, si è tornato a parlare di un possibile ritorno di Alfa Romeo sul mercato brasiliano.

Passiamo ora ai dati di vendita. In questi giorni sono arrivati i dati di vendita di Alfa Romeo ad aprile in Europa. Il marchio continua a crescere anche se, rispetto ai mesi passati, appare evidente un netto rallentamento della crescita. I dati confermano un calo delle vendite della Giulia che non sembra essere riuscita a convincere gli acquirenti europei. Negli Stati Uniti, invece, le vendite di Giulia e Stelvio procedono bene. Ecco un dettagliato confronto tra le vendite dei due modelli di Alfa Romeo e quelle delle dirette rivali.

Le celebrazioni per l’edizione 2018 della Mille Miglia sono state rovinate dal furto dell’esemplare di Alfa Romeo 6C 2500 Cabriolet che doveva partecipare all’evento. In ogni caso, nel corso dell’edizione 2018 dell’evento Alfa Romeo è presente con un gran numero di vetture storiche. Ecco l’elenco completo. Nel frattempo, l’Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport Revelli 1931 riceve il premio Timeless Design

Da segnalare, inoltre, tra le news della settimana di Alfa Romeo anche la vendita all’asta di un esemplare di Alfa Romeo SZ ed un nuovo render che ci mostra una possibile versione WTCR dell’Alfa Romeo Giulia. Chiudiamo il capitolo Alfa Romeo con una news dedicata ad un evento speciale al Museo dei Fratelli Cozzi che vede protagonista l’Alfa Romeo Arna.

Fiat

Tra le notizie della settimana segnaliamo anche un nuovo render di LP Design, una firma molto nota agli appassionati del settore delle quattro ruote, che ha provato ad anticipare una possibile futura Fiat 131 Abarth. Da notare, inoltre, che in futuro, stando a quanto riportano alcuni rumors, la Fiat 124 Spider potrebbe essere proposta esclusivamente in versione Abarth.

Parliamo ora della Fiat Punto. La segmento B della casa italiana ha ottenuto buoni risultati di vendita in Europa in queste ultime settimane. Nel frattempo, nuovi rumors confermano l’imminente fine della produzione. La Punto potrebbe uscire dalle linee di produzione ad agosto.

Ferrari

Per quanto riguarda Ferrari, segnaliamo un nuovo video che ci mostra tutto il carattere sportivo della Ferrari 812 Superfast, impegnata su di un tracciato stradale in Germania. Nel frattempo, segnaliamo anche un interessante articolo d’approfondimento che ci illustra le regioni che spingeranno Ferrari ad adottare l’ibrido su tutti i suoi modelli futuri.

Da notare, inoltre, un nuovo render che prova ad anticipare quello che sarà il primo SUV di casa Ferrari, un modello chiave per la crescita futura della casa di Marenello che è programmato per debuttare sul mercato internazionale nel corso dei prossimi anni.

Tra le curiosità della settimana per la casa di Maranello segnaliamo la trasformazione di una Ferrari Dino in una Ferrari Monza 3.6 Evo firmata dal collezionista di supercar David Lee. Da notare, inoltre, la vendita ad una cifra stellare della Ferrari 365 GTB/4, la one-off di Luigi Chinetti, ed un nuovo video che ci mostra la supercar Ferrari FXXK EVO impegnata sul tracciato di Spa.

Jeep

In questa settimana, Jeep ha ufficializzato il richiamo di oltre 300 mila unità di Jeep Liberty. Tutti i dettagli sulle cause di questo richiamo sono disponibili nel nostro articolo. Da notare, inoltre, il costante successo di Jeep in Europa. Grazie alla sua gamma in continua espansione, infatti, il brand americano ottiene risultati record in Europa.

La nuova Jeep Grand Cherokee Trackhawk è uno dei modelli più interessati ad essere arrivato sul mercato negli ultimi mesi. Grazie al tuner americano Hennessey Performance Engineering, il super SUV sportivo di casa Jeep ottiene un ulteriore upgrade delle prestazioni.

FCA

Il futuro di FCA è legato a doppio filo alla delocalizzazione della produzione in alcuni mercati ad elevato potenziale. E’ così che nei prossimi anni il gruppo italo-americano potrebbe iniziare a produrre pick-up RAM in Brasile, sfruttando un segmento di mercato decisamente in crescita in Sud America.

Nel frattempo, in attesa del nuovo piano industriale, FCA si prepara ad annunciare l’arrivo sul mercato di nuovi motori appartenenti alla famiglia GSE (Global Small Engine). Questi motori saranno riservati ai futuri modelli Alfa Romeo, Fiat e Jeep.

Uno dei più importanti cambiamenti per i prossimi anni per il gruppo FCA è rappresentato dalla fine della produzione dei modelli non premium in Italia. Come confermano nuovi rumors, la Panda sarà spostata in Polonia per fare spazio ad un mini SUV firmato Jeep. A questa novità si affiancheranno anche altri provvedimenti come la fine della produzione della Punto.

Tra gli stabilimenti FCA in maggiore difficoltà troviamo anche il sito di produzione di Kragujevac in Serbia. I dati ufficiali, infatti, confermano una netta riduzione della produzione nel corso del primo quadrimestre dell’anno. Un dato che non fa ben sperare in vista del futuro dello stabilimento dove viene realizzata la 500L.

In questi giorni siamo tornati a parlare del capitolo dieselgate che coinvolge FCA negli USA. Secondo quanto emerso questa settimana, infatti, alcuni dipendenti di FCA erano a conoscenza delle modifiche ai motori diesel.

Tra i modelli futuri che tanti appassionati attendono c’è anche una nuova generazione della Lancia Delta Integrale, una delle vetture che hanno contribuito a scrivere la storia del brand e, più in generale, del mondo dei motori italiano. Ecco un nuovo render che prova ad anticipare il progetto.

Sono tantissimi gli appassionati che sognano un ritorno in grande stile di Lancia. Un’ulteriore conferma arriva anche da un secondo render che prova ad immaginare una versione moderna della Lancia Stratos su base Alfa Romeo 4C.

Passiamo ora ai dati di vendita di FCA. In questa settimana sono arrivati i dati di vendita di aprile per il mercato europeo. Questi dati certificano che FCA è tornata a crescere nonostante un continuo calo delle vendite di Fiat che, in ogni caso, appare meno marcato rispetto a quello registrato nei mesi scorsi.

Con quest’ultima notizia dedicata ai dati di vendita di aprile termina la nostra rubrica settimanale. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 27 maggio. ClubAlfa.it continuerà ad aggiornarvi sul mondo Alfa Romeo e sul gruppo FCA quotidianamente con news e approfondimenti costanti. Continuate a seguirci in questi giorni, sia dal sito che dai nostri canali social, per tutti gli aggiornamenti sul mondo delle quattro ruote italiano.