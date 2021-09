Offerta Lancia Ypsilon Hybrid a zero anticipo e con bonus

Sino a fine settembre 2021, promozione della Lancia Ypsilon Hybrid, interessante per tre fattori: anticipo zero, rateazione lunga e incentivi statali. Ma per avere diritto ai bonus occorre dare dentro un usato over 10 anni, di proprietà come minimo da 12 mesi. Il massimo sconto col finanziamento FCA Bank, soggetto ad approvazione.

Quelle della rottamazione over 10 anni sono le normative nazionali, ed è inutile pressare la concessionaria chiedendo uno sconto identico avendo una macchina di seconda mano con meno di 10 anni di età.

Offerta Lancia Ypsilon Hybrid all’insegna della semplicità

Un altro grande vantaggio dell’offerta è la sua semplicità. La Ypsilon Silver Hybrid 1.0 70 CV parte da un prezzo di listino di € 15.300. Scende a un prezzo promo € 11.450 iniziale, oppure € 9.950 solo con finanziamento.

Anticipo zero, e 84 rate mensili di €162. Credito € 10.549. Sono inclusi il servizio marchiatura € 200 anti ladri, e la Polizza Pneumatici € 58 anti foratura, molto comodi. Interessi € 2.765. Dovuto € 13.632 con TAN 6,85% e TAEG 9,84%. Il Tasso annuo effettivo globale sale per via dell’anticipo zero e della rateazione lunga: un classico dell’ex Gruppo FCA, e ora di Stellantis. Niente Valore futuro e quindi nessun calcolo astruso da fare.

Oppure Ypsilon a gas in promo

Come alternativa, le Ypsilon a gas in promo. Stesso schema fino al 30 settembre 2021 in caso di rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2011. La Silver 1.2 8v 69 CV GPL inizia da un listino di € 16.800, scende a un prezzo promo € 12.900, oppure € 11.400 solo con finanziamento FCA Bank. Senza anticipo, 84 rate mensili di € 184. Credito € 11.999 (inclusi servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici € 58). Interessi € 3.163,00. Dovuto € 15.480 con TAN 6,85% e TAEG 9,54%.

Infine, il metano. Ypsilon Ecochic Metano: motore TWINAIR da 70 CV, oltre 800 km di autonomia totale su ciclo misto. Solo 12 euro per un pieno. Anticipo zero, 84 rate mensili di € 205. Credito € 13.399 (inclusi servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici € 58). Interessi € 3.527. Dovuto € 17.244 con TAN 6,85% e TAEG 9,26%.

Da precisare che questa come tutte le altre promozioni riguardano le vetture in stock: quelle che la concessionaria ha nel salone, in pronta consegna. Per le macchine da ordinare, con optional, la promo non vale.

