Promozione Fiat Panda a settembre: con bonus statali

Erano 200 milioni di euro a luglio 2021, sono 78 milioni adesso: parliamo degli incentivi statali per comprare auto termiche poco inquinanti, ossia a benzina, diesel, gas, a doppio motore (ibride classiche). ne gode anche la Fiat Panda a settembre 2021, con sconti interessanti. Base di partenza, un rottame da dare dentro, immatricolato almeno 10 anni fa, e di sua proprietà (o di un familiare convivente) da minimo 12 mesi. Finiti invece i bonus per le elettriche e le ibride plug-in, dopo un pasticcio istituzionale non da poco, con incentivi messi, terminati, reintrodotti e bruciati in un batter d’occhio.

Fiat Panda a settembre: zero anticipo e prima rata a marzo 2022

La Panda 1.0 70 CV Hybrid ha un listino di € 14.000, promo € 11.500, con incentivo statale € 10.000, oppure € 8.600 solo con finanziamento FCA Bank. L’incentivo statale nella fascia 61-135 g/km è pari a 1.500 euro. A condizione di uno sconto del venditore di almeno € 2.000 + IVA. Insomma, la partenza è di 14.000, ma l’atterraggio con tutte le opportunità possibili da sfruttare è a 8.600. Con sconto finale di 5.400: davvero niente male.

Anticipo zero, 84 mesi, 1ª rata a 180 giorni, 79 rate mensili di € 153. Credito € 9.199 (inclusi servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici € 58). Interessi € 2.611,50. Dovuto € 12.111. TAN 6,85% e TAEG 10,03% dovuti all’anticipo zero e alla rateazione lunga.

Promo tradizionale, senza Valore futuro garantito, quindi senza calcoli da fare a fine finanziamento.

Stesso schema per la Fita Panda a settembre Panda versione Sport 70 CV Hybrid. Listino € 15.800, promo € 13.200, con incentivo statale € 11.700, oppure € 10.300 solo con finanziamento: 79 rate mensili di € 180,5. Credito € 10.899 (inclusi servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici € 58). Interessi € 3.084. Dovuto € 14.283,5. TAN 6,85% e TAEG 9,54%.

Fiat Panda a gas

Prima opzione a gas: Panda City Life 0.9 70 CV Metano con listino € 17.350, promo € 14.600, con incentivo statale € 13.100, oppure € 11.700 solo con finanziamento: 79 rate mensili di € 203. Credito € 12.299 (inclusi servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici € 58). Interessi € 3.461,5. Dovuto € 16.061 per TAN fisso 6,85% e TAEG 9,22%.

O la Panda 1.2 69 CV EasyPower GPL: listino € 15.200, promo € 12.600, con incentivo statale €11.100, oppure € 9.700 solo con finanziamento. Sono 79 rate mensili di € 171. Credito € 10.299 (inclusi servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici € 58). Interessi € 2.933,5. Dovuto € 13.533 per TAN 6,85% e TAEG 9,73%.

