Promozioni Fiat Tipo sino a fine settembre coi bonus statali

Affrettarsi prego: ci sono ancora 80 milioni di incentivi per le termiche poco inquinanti. Ossia benzina, diesel, ibride classiche, gas. Chi vuole comprare un’auto con i bonus statali ha tempo sino al 10 ottobre, quando gli sconti governativi saranno finiti, come accaduto da tempo per quelli di elettriche e ibride plug-in. Ecco allora le Fiat Tipo sino a fine settembre coi bonus statali.

In caso di rottamazione di un veicolo immatricolato entro il 31/12/2010, e da almeno 12 mesi di proprietà dell’intestatario o di un suo familiare convivente, c’è in promo la Fiat Tipo 1.0 100 CV. Listino € 18.750, offerta € 15.400, con incentivo statale € 13.900, oppure € 11.900 solo con finanziamento FCA Bank. rammentiamo che la legge Bilancio 2021 e successive modifiche e integrazioni prevede un incentivo statale per l’acquisto di vetture parametrato alle emissioni di CO2. Nella fascia 61-135 g/km è pari a 1.500 euro dando dentro un usato over 10 anni.

Anticipo zero, poi 84 mesi, 1ª rata a 180 giorni. Un inizio straordinariamente soft. Sono 79 rate mensili di € 206,5, Credito € 12.499,00 (inclusi servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici € 58). Interessi € 3.538. Dovuto € 16.337,5 per un TAN 6,85% e un TAEG 9,22% dovuto all’anticipo zero e alla lunghezza del finanziamento.

Altre due promozioni Fiat Tipo

Formula identica per le altre due offerte. Con rottame over 10 anni, zero anticipo, 84 rate. Iniziativa valida fino al 30/09/21. La Fiat Tipo City Cross (nella foto) 1.0 100 CV ha un listino di € 21.750, in promo a € 18.200, con incentivo statale € 16.700, oppure € 14.700 solo con finanziamento. Sono 79 rate mensili di € 252, Credito € 15.299 (inclusi servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici € 58). Interessi € 4.332,50. Dovuto €19.932 per il TAN al 6,85% e il TAEG all’8,83%.

Terza e non ultima: la Tipo SW 1.0 100 CV. Listino € 20.250, promo € 17.000, con incentivo statale € 15.500, oppure €13.500 solo con finanziamento. Servono 79 rate mensili di € 232,5. Credito € 14.099 (inclusi servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici € 58). Interessi € 3.992. Dovuto € 18.391,5 per TAN 6,85% e TAEG 8,98%.

A margine, è opportuno rammentare che, in assenza di usato over 10 anni, la concessionaria è impossibilitata a dare il massimo sconto: non dipende dal venditore, ma dalla normativa. Il salone non può farci nulla. E in più non può metterci un ulteriore sconto, visto che i margini sono già risicati adesso.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI