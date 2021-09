Coppa Floriopoli 2021: Ferrari, Alfa Romeo e Lancia fra le italiane

Continua a ritmo spedito la marcia di avvicinamento alla Coppa Floriopoli 2021, che andrà in scena il 25 e 26 settembre sul percorso da Floriopoli a Cerda. Qui ancora oggi si respirano le atmosfere magiche della Targa Florio, pur se in un quadro di abbandono.

Lo storico villaggio sportivo creato da don Vincenzo Florio, a pochi chilometri dalla cittadina madonita, conosciuta anche per la produzione di carciofi, versa infatti in condizioni non proprio degne del suo glorioso passato.

In tale contesto, pervaso di storia, andrà in scena un magnifico concorso dinamico di conservazione e restauro per vetture d’epoca e da competizione costruite fino al 1977. Quell’anno si disputò l’ultima edizione della Targa Florio come gara di velocità su strada.

Auto da sogno al via

Parte sotto i migliori auspici la coraggiosa e romantica avventura della Coppa Floriopoli, fortemente voluta da chi custodisce nel cuore la migliore passione motoristica. Il riferimento va a Michele Merendino, mente, motore ed anima della manifestazione. Lui, oltre ad essere un ottimo pilota ed organizzatore, è anche il figlio di “Apache”, ultimo vincitore della Targa Florio di velocità. Non poteva esserci di meglio.

Gli uomini della Driven srl hanno raggiunto in fretta il numero massimo di auto ammesse e soprattutto si sono assicurati la presenza di alcuni esemplari di assoluto valore. Alcuni di questi con un palmares legato proprio alla corsa “più antica del mondo”, ideata nel 1906 da Vincenzo Florio. Occhi puntati quindi sulla Ferrari Dino 206 P del collezionista Egon Hofer, che saprà toccare le migliori corse emotive.

Grande interesse per le Chevron 2000 di Luigi Moreschi e Maurizio Sbrilli, le Abarth 2000 SP di Edoardo Magnone (una vettura ex-ufficiale), Lorenzo Racamasco e Angelo Miniggio, l’Abarth biposto di Klaus Edel. Quest’ultimo è un collezionista di Colonia che ha eletto le Madonie a sua seconda residenza. Al via anche la Porsche 910 del 1969 di Bernd Becker e la Maserati 150S di Alessandro Musumeci.

Grandi emozioni in vista

Saranno presenti ai nastri di partenza l’Alfa Romeo 1750 GS Zagato del 1930 di Daniele Turrisi e l’Osella PA9 del ragusano Vito Veninata. Faranno parte del gruppo, inoltre, l’Opel Conrero GT di Giorgio Shon, vincitore nell’86 della prima Targa Florio Storica in coppia con il già citato “Apache”, su una Lotus 23. La vettura britannica, in questa occasione, sarà guidata da Francesco Merendino, figlio dell’indimenticato pilota siciliano.

E poi ancora, sulla linea di partenza: la Lancia Stratos Gruppo 4 ex Runfola di Michael Lipps, la Fiat Abarth OT 1300 di Carlo Steinhauslin, una vettura che ha partecipato alle edizioni 1967 e 1969 con il catanese Alfio Gambero. Da citare l’Abarth 1000 SP di Renzo Marinai, anch’essa già presente in Targa nel 1973, la Pantera De Tomaso di Pietro Silva, vincitore della seconda Targa Florio Storica, la Fulvia Sport di Giuseppe Di Vincenzo, già vista nella Targa del 1968.

Della partita la Fulvia Zagato Competizione di Giovanni De Virgilio, che sulle Madonie aveva già corso nel ’68 e ’69, e la Giulia di Gianfranco Pucci. Stiamo parlando del figlio del Barone Antonio Pucci, vincitore nel ’64 della Targa Florio su Porsche 904 in coppia con Colin Davis.

Una coppia di LMP alla Coppa Floriopoli

Infine, ma non ultime, le due bellissime vetture della classe LMP, la Oreca Gibson LMP2 di Francesco Dracone e la Ligier LMP3 di Francesco Mannino. Si tratta di due modernissime vetture simili a quelle che oggi popolano le gare di quello che una volta era il Campionato del Mondo Marche e che rappresentano un ponte con il passato, di quello che oggi avrebbe potuto essere la Targa Florio nella sua evoluzione su pista.

Tra le preziose curiosità di questa prima edizione della Coppa Floriopoli ci sarà la Porsche Carrera RS guidata dal Maestro Salvo Manuli che sulla carrozzeria della vettura di Stoccarda ha riprodotto 25 dei suoi quadri aventi soggetto la Targa Florio. Ecco le parole dell’artista siciliano: “Il mio è un omaggio a questa magnifica gara. Sarà come una pinacoteca viaggiante lungo le Madonie”.

Percorso ricco di storia

La manifestazione, in questa sua prima edizione, godrà del sostegno dei due main sponsor, la Casa Vinicola Casa Grazia e Audi Zentrum Palermo. Il percorso sul quale si esibiranno le vetture avrà inizio a Floriopoli, la cittadella sportiva che includeva i boxes, le tribune e la torre di cronometraggio e che rimase operativa fino al 1977, anno in cui si corse l’ultima edizione della Targa Florio come gara di velocità su strada.

La bandiera a scacchi sventolerà alle porte dell’abitato di Cerda, paese che ha legato il proprio nome a doppio filo con la storia della mitica “Cursa”. Il tracciato sarà chiuso al traffico e presidiato durante lo svolgimento del programma.

Programma dell’evento

Il programma prevede per sabato 25 settembre dalle ore 09.30 alle 12.00 la registrazione dei partecipanti e le verifiche tecnico-sportive. Alle ore 14.00 il briefing dei partecipanti ed alle 15 la partenza della prima manche della Coppa Floriopoli, al seguito della vettura apriprista. La prima giornata si chiuderà con una cena di gala presso la Tonnara Florio a Palermo. Domenica 26 settembre il clou della manifestazione con due manche sullo stesso percorso con inizio alle ore 8,30.

Tutti i partecipanti dovranno rispettare le norme di comportamento menzionate nel regolamento di gara. In particolare i conduttori dovranno mantenere una condotta prudente, rispettosa del codice della strada ed evitare assolutamente sorpassi, bagarre con gli altri partecipanti o manovre pericolose.

La “Coppa Floriopoli” è organizzata con il patrocinio della Città Metropolitana di Palermo, proprietaria delle strutture di Floriopoli, dei Comuni di Termini Imerese e Cerda ed in collaborazione con Casa Florio. Si prefigura un evento coi fiocchi, che in Sicilia si aspettava da tempo. Onore al merito degli organizzatori e al loro coraggioso entusiasmo.

Gli orari della Coppa Floriopoli

SABATO 25 SETTEMBRE 2021

Ore 09.30 -12.00: Registrazione dei partecipanti e verifiche tecnico/sportive

Ore 12.30: Pranzo all’interno del paddock di Floriopoli

Ore 14.00: Briefing

Ore 14.30: Inizio incolonnamento allo start come da ordine di partenza

Ore 15.00: Partenza prima vettura per la prima manche della Coppa Floriopoli e per il “Floriopoli Tribute” (support event della Coppa Floriopoli, non riservato ai partecipanti alla Coppa Floriopoli)

Ore 16.30: Rientro delle vetture in regime di safety car da Cerda a Floriopoli

Ore 20.30: Cena di Gala presso la Tonnara Florio di Palermo, discesa Tonnara 1

DOMENICA 26 SETTEMBRE

Ore 08.00: Incolonnamento allo start come da ordine di partenza

Ore 08.30: Partenza prima vettura per la seconda manche della Coppa Floriopoli

Ore 10.00: Rientro delle vetture in regime di safety car a Floriopoli da Cerda

Ore 10.30: Incolonnamento allo start come da ordine di partenza

Ore 11.00: Partenza prima vettura per la terza manche della Coppa Floriopoli

Ore 12.30: Rientro delle vetture in regime di safety car a Floriopoli da Cerda

Ore 13.00: Aperitivo e pranzo all’interno del paddock di Floriopoli

Ore 15.00: Premiazione e commiato

