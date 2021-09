Promozioni Fiat 500 Hybrid e 500L con incentivi statali

Ma senza incentivi statali per elettriche e ibride plug-in, quali promozioni Fiat ci sono tuttora? La domanda nasce dal fatto che prima le istituzioni hanno introdotto bonus per auto elettriche e ibride plug-in, poi solo per le vetture termiche a benzina e a gasolio meno inquinanti: in questo caos, i Costruttori cercano di orientarsi anche in fatto di promozioni. Vediamo di capirci di più per quanto riguarda le tre offerte per Fiat 500 Hybrid e 500L.

Fiat 500 Hybrid: sì, l’offerta c’è

La Fiat 500 Hybrid ricade nell’ipotesi di incentivo statale, nella fascia delle termiche meno inquinanti. Infatti, abbiamo emissioni CO2 (g/km) fra 122 e 114. C’è un’iniziativa valida fino al 30/09/21 in caso di rottamazione di un veicolo immatricolato entro il 31/12/2010, e da almeno 12 mesi di proprietà dell’intestatario o di un suo familiare convivente. Come prescrive la legge.

La 500 Cult 1.0 70 CV Hybrid ha un listino di € 15.950, che scende a un prezzo promo di € 13.400, con incentivo statale € 11.900,oppure € 10.500 solo con finanziamento Contributo Prezzo Be-Hybrid di FCA Bank. Anticipo € 0, molto vantaggioso, 84 mesi, 1ª rata a 180 giorni per partire con molta comodità.

Sono 79 rate mensili di €183,5, credito di € 11.099,00 (inclusi servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici € 58). Interessi € 3.121. Dovuto € 14.520,5. TAN fisso 6,85% e TAEG 9,45%. Il Tasso annuo effettivo globale (include tutte le spese del finanziamento, fra interessi e pratiche) sale al 9,45% perché ci sono anticipo zero e rateazione lunghissima. Sui due piatti della bilancia, lo sconto moto forte e il TAEG.

Fiat 500L: due offerte

In alternativa, sempre con rottamazione over 10 anni, la 500L Connect 1.4 95 CV listino € 20.550, promo € 16.500 oppure € 14.500 solo con finanziamento. Anticipo zero e 84 mesi, stesso schema di prima, idem la 1ª rata a 180 giorni, con 79 rate mensili di € 248,5. Credito € 15.099 (inclusi servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici € 58). Interessi € 4.256. Dovuto € 19.655,5. TAN fisso 6,85% e TAEG 8,82%.

Terza possibilità, con la formula rottamazione, la 500L Connect 1.3 95 CV: listino € 23.150, promo € 19.000, con incentivo statale € 17.500 oppure € 15.500 solo con finanziamento. Ancora Anticipo zero e 84 mesi, stesso schema di prima, idem la 1ª rata a 180 giorni, con 79 rate mensili di € 265. Credito €16.099 (inclusi servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici € 58). Interessi € 4.559,5. Dovuto € 20.959. TAN fisso 6,85% e TAEG 8,74%.

