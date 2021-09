Promozione Jeep Compass Plug-in Hybrid: niente incentivi statali

Il pasticcio istituzionale degli ecobonus per le elettriche e le ibride plug-in rende tutto maledettamente complicato: infatti, per esempio, per la promozione della Jeep Compass Limited 1.3 4xe Plug-in Hybrid: bisogna fare attenzione a quanto indicato nelle note del portale della Casa.

Il sito dice: “Incentivo statale governativo in caso di rottamazione, previa disponibilità”. Ma questi soldi ci sono, sì o no? No. Quelli per auto elettriche e ibride plug-in non ci sono più. C’erano, sono finiti, sono stati rimessi, poi sono terminati ancora. Un grande caos, ovviamente non dovuto né a Jeep né a Stellantis o ad altri Gruppi auto che, qui in Italia, assistono a queste vicende riguardanti i bonus governativi. Restano nel piatto solo 90 milioni di euro circa di bonus per auto termiche poco inquinanti: ossia benzina, diesel, gas, ibride tradizionali /le cosiddette full, non alla spina, non ricaricabili).

Morale: quando i bonus c’erano, era valida la promozione della Jeep Compass Limited 1.3 4xe Plug-in Hybrid, prezzo di Listino € 46.149 comprensivo di Easy Wallbox (IPT e contributo PFU escl.). Prezzo Promo € 39.600 oppure € 36.100 pagando a rate e dando dentro un rottame over 10 anni. Adesso, tutto questo non vale più.

Jeep Compass Plug-in Hybrid: promo in futuro?

In futuro, se come dove e quando i bonus dello Stato per elettriche e ibride plug-in torneranno, ecco a promo: €36.100, anticipo €8.160 durata 49 mesi, 1° rata a 30 giorni- 48 rate mensili di € 249. Valore Garantito Futuro pari alla Rata Finale Residua € 23.500,03. Da versare per tenere la macchina. Importo del credito € 28.846,86 (inclusi i servizi : 250 euro di 1 anno di ricariche pubbliche Free2Move, facoltativo), marchiatura € 200, Polizza Pneumatici Plus € 115,86. Interessi € 6.437,17, Importo dovuto € 35.467,03 per TAN fisso 5,99% e TAEG 7,40%. Chilometraggio totale 60.000 km, costo supero 0,10/km.

Chiaro che così per i Costruttori diventa difficilissimo spiegare le promo ai consumatori, programmare, fare campagne, fare comunicazione. Diventa anche difficilissimo per il Paese attuare, tramite le vendite di auto elettriche e ibride plug-in, la decarbonizzazione o transizione verde. Nei fatti.

